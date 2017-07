Filippo Colombo (U23), Joel Roth (U19), Linda Indergand (Elite), Alessandra Keller (U23) und Andri Frischknecht (Elite) setzten sich im Team-Wettkampf klar vor Dänemark und Italien durch. Das Polster auf Dänemark betrug 46 Sekunden, Italien büsste vor heimischem Publikum 1:15 Minuten ein. Die Schweiz verteidigte damit ihren EM-Titel aus dem Vorjahr erfolgreich.

Obwohl die Rennsituation durch den um eine fünfte Fahrerin aufgestockten Team-Wettkampf noch unübersichtlicher als in den Vorjahren wurde, zeichnete sich bald ab, dass die Schweiz vorne mitmischen würde. Nachdem Startfahrer Colombo nur wenig Zeit auf die mit ihm gestarteten schnellsten Elitefahrer verloren und die folgenden Teamkollegen keine grösseren Probleme bekundet hatten, brachte Schlussfahrer Frischknecht den siebten Schweizer Team-EM-Titel ungefährdet ins Ziel.

Am Freitag folgen an den Titelkämpfen in der Lombardei die Eliminator-Rennen. Die wichtigsten Medaillen werden am Sonntag im Cross-Country vergeben.