Schweizer Medaillenhoffnung Küng bei Heim-WM am Start

Der Thurgauer bestätigte somit die Vermutungen, wonach er die Tour de France frühzeitig verlassen wird, um sich optimal auf das Zeitfahren der Weltmeisterschaften vorzubereiten. Dieses findet am Sonntag, 20. September, statt. An diesem Tag werden seine Mannschaftskollegen des Groupama-FDJ-Teams nach drei Wochen Tour de France in der Champs-Elysées einfahren.

Im Zeitfahren hat Küng die grössten Medaillenchancen, obschon er 2019 im Strassenrennen in der nordenglischen Region Yorkshire WM-Bronze gewann.