Der Bündner Weltmeister und Olympiasieger verwies in der Höhenluft Andorras seinen Landsmann Mathias Flückiger nach einem packenden Duell um zwei Sekunden auf den 2. Platz. Dritter wurde der Brasilianer Henrique Avancini mit zwölf Sekunden Rückstand.

Dass Schurter und Flückiger den Sieg unter sich ausmachen, zeichnete sich erst in der vorletzten der sieben Runden ab. In der Folge lieferten sich die beiden Schweizer ein packendes Duell. Mehrmals versuchte Schurter seinen Begleiter mit Attacken abzuschütteln. Bis fast zuletzt konnte Flückiger, der Sieger von Albstadt beim Saison-Auftakt, die Angriffe parieren. Erst kurz vor dem Ziel konnte Schurter die entscheidende kleine Lücke aufreissen und in Abwesenheit des pausierenden Weltcup-Leaders Mathieu van der Poel die Basis zum ersten Saisonsieg legen.

In der Startrunde hatte Schurter wegen eines Sturzes noch einen zusätzlichen Effort leisten müssen.

Jolanda Neff Zweite

Jolanda Neff belegt beim Weltcup in Vallnord in Andorra im Cross-Country den 2. Platz. Die Gesamtsiegerin der letzten Saison muss sich nur der Niederländerin Anne Terpstra geschlagen geben.

Neff zeigte nach einem schlechten Start eine beeindruckende Aufholjagd. Die 26-Jährige kämpfte sich vom 23. Platz zurück in die vordersten Plätze. Für den Sieg fehlte ihr am Ende etwas die Kraft. Auf Terpstra verlor sie 38 Sekunden.

Sina Frei beendete das Rennen im 9. Rang. Die bald 22-jährige Zürcherin mischte zunächst ganz vorne mit, konnte ihr Tempo aber nicht durchziehen und büsste bis ins Ziel 2:11 Minuten ein.