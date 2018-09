Nach Gold im Team-Event am Mittwoch verpassten die Schweizer Juniorinnen im zweiten Rennen der Mountainbike-Weltmeisterschaft in Lenzerheide eine weitere Medaille. Als beste Schweizerin erreichte Ronja Blöchlinger als Sechste das Ziel. Die 17-Jährige verpasste eine Medaille um 2:40 Minuten. Mit Jacqueline Schneebeli als Siebte klassierte sich eine zweite von sieben gestarteten Schweizerinnen in den Top Ten.

Einen Start-Ziel-Sieg feierte die Österreicherin Laura Stigger, die sich schon kurz nach dem Start absetzte und auf den fünf Runden à 4,2 km einen Vorsprung von 3:03 Minuten herausfuhr. Die Silbermedaille ging an die Tschechin Tereza Saskova, Bronze gewann die Britin Harriet Harnden (3:37 zurück).

Das Rennen der Junioren startet um 16.30 Uhr. Der Schweizer Team-Gold-Gewinner Alexandre Balmer gehört zu den Medaillenanwärtern.