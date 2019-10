Nur ein Zeitfahren an der Tour de France 2020

Die legendären Steigungen nach Alpe d'Huez oder zum Mont Ventoux fehlen zwar auf dem Streckenplan, sechs Bergankünfte und insgesamt 29 kategorisierte Anstiege verteilt auf 3470 Kilometer werden den Fahrern während drei Wochen jedoch alles abverlangen.

"Es ist die härteste Strecke, die ich in den vergangenen Jahren gesehen habe", sagte etwa Chris Froome. Der Brite, der nach einer längeren Zwangspause wegen eines schweren Trainingssturzes im nächsten Sommer seinen fünften Gesamtsieg bei der Tour anstrebt, wohnte wie sein Ineos-Teamkollege und Titelverteidiger Egan Bernal und die beiden französischen Hoffnungsträger Julian Alaphilippe und Thibaut Pinot der Streckenpräsentation am Dienstag in Paris bei.

Die Entscheidung um den Gesamtsieg dürfte wohl in der vorletzten Etappe fallen, die mit einem 36 Kilometer langen Einzelzeitfahren hinauf nach La Planche des Belles Filles ebenfalls mit einer happigen Steigung endet. Das Teilstück unweit der Schweizer Grenze ist allerdings die einzige Prüfung gegen die Uhr. In der 15. Etappe zum Skiort Méribel wird der 2304 Meter hohe Col de la Loze und damit das Dach der Tour 2020 erreicht.

Kein Abstecher ins Ausland

Gestartet wird das bedeutendste Radrennen der Welt wegen den Olympischen Sommerspielen in Tokio schon am 27. Juni. Der Grand Départ erfolgt wie schon länger bekannt zum zweiten Mal nach 1981 in Nizza. Dürfen sich die Sprinter zum Auftakt noch Chancen auf das erste Maillot jaune ausrechnen, rücken am Folgetag wegen der vielen Höhenmeter bereits die Kletterer ins Zentrum des Interesses.

Bis zur traditionsreichen Zielankunft am 19. Juli auf der Pariser Champs-Elysées bewegt sich der Tour-Tross durch die Alpen, Pyrenäen, das Zentralmassiv, Jura und Vogesen - und somit durch die fünf wichtigen Gebirgszüge der Grande Nation. Die Frankreich-Rundfahrt konzentriert sich 2020 auf den südlichen Teil des Landes und führt ausschliesslich über heimischem Boden.