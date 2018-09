Schurter nahm von ersten Meter weg das Zepter resolut in die Hand. Seinem Tempo vermochte einzig Kerschbaumer zu widerstehen. Der Südtiroler hatte Schurter Mitte Juli im Weltcup-Rennen in Vallnord in Andorra eine der seltenen Niederlagen beigefügt.

In der zweitletzten der acht Runden musste aber auch Kerschbaumer kapitulieren. Der letzten Tempoverschärfung Schurters hatte auch der Hobby-Bauer aus Verdings nichts mehr entgegenzusetzen. Das Ziel erreichte Schurter mit .. Sekunden Vorsprung. Dritter wurde der Niederländer Mathieu van der Poel.