Der Schweizer Radverband strebt in der Sparte BMX hohe Ziele an. Die Freestyler um David Graf, den WM-Dritten von 2015 und Olympia-Teilnehmer von Rio de Janeiro, sollen in zweieinhalb Jahren an den Olympischen Spielen in Tokio eine Medaille gewinnen.

Grant White, der zuvor in seiner Heimat, danach in Neuseeland und die letzten neun Jahre als Nationaltrainer Grossbritanniens gearbeitet hat, soll den noch bestehenden Rückstand zur absoluten Weltspitze wettmachen. Dem 45-Jährigen stehen Hervé Krebs (Nachwuchs und Westschweizer Regionalkader) und Joachim Dovat (Deutschschweizer Regionalkader) zur Seite.

Roger Rinderknecht war am Ende der vergangenen Saison nach vier Jahren aus persönlichen Gründen zurückgetreten. Der Schweizer BMX-Pionier, als Aktiver selbst zweifacher Olympia-Teilnehmer (2008 und 2012), hatte den Job 2013 nach dem Ende seiner Sportler-Laufbahn angetreten.

Die neue BMX-Saison beginnt Ende März mit dem ersten Weltcup-Rennen in Saint-Quentin-en-Yvelines bei Paris.