Schon am ersten Berg geriet Esteban Chaves in Schwierigkeiten. Der Südamerikaner, vor zwei Jahren Zweiter im Giro und Dritter in der Vuelta und am vergangenen Donnerstag noch Etappensieger am Ätna, verlor den Anschluss. Obwohl ihn vier Teamkollegen unterstützten, wurde die Lücke zum Feld immer grösser. Am Ende resultierte ein Rückstand von über 25 Minuten.

Ab sofort wird wird sich Chaves nur noch darauf konzentrieren können, seinen Teamkollegen und Leader Simon Yates zu unterstützen. Für ihn persönlich ist der Giro verloren. Matt White, der sportliche Leiter von Mitchelton-Scott, erklärte den heftigen Einbruch von Chaves mit einer Pollen-Allergie.

Simon Yates setzte einen kleinen Nadelstich bei einem Zwischensprint, den er vor dem Franzosen Thibaut Pinot gewann. Dank der Bonifikation vergrösserte der Brite seinen Vorsprung auf den nunmehr zweitplatzierten holländischen Vorjahressieger Tom Dumoulin auf 41 Sekunden. Pinot als Dritter liegt exakt eine Minute zurück.

Diesmal jubelte Mohoric zu Recht

Den Sieg in der mit 244 km längsten Etappe des aktuellen Giro sicherte sich der Slowene Matej Mohoric, der im letzten Jahr schon an der Spanien-Rundfahrt ein Teilstück gewonnen hat.

Der 23-Jährige, vor fünf Jahren U23-Weltmeister und schon jetzt einer der besten Abfahrer im Profi-Feld, griff 40 km vor dem Ziel an und spielte im Regen seine Qualitäten voll aus. Den Deutschen Nico Denz, der unmittelbar ennet der Schweizer Grenze aus Waldshut stammt, konnte er zwar nicht entscheidend distanzieren, doch im Spurt setzte sich Mohoric sicher durch. 34 Sekunden rettete das Duo auf das erste Feld, in dem auch der Walliser Kilian Frankiny (46.) steckte.