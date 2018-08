Marguet/Schir belegten in ihrer Serie den zweitletzten Platz unter neun Teams, was nicht zur Teilnahme am Final der besten 15 Teams reichte. Besonders bitter: Die unmittelbar vor ihnen klassierten Ukrainer schafften mit ebenfalls acht Punkten die Qualifikation.

Den beiden Schweizern bleibt damit am frühen Montagabend die Chance verwehrt, um eine weitere Medaille zu fahren. Der bald 31-jährige Marguet hatte am Freitag in der Disziplin Scratch Bronze gewonnen, sein sechs Jahre jüngerer Partner Schir gehörte dem Schweizer Bahnvierer an, der gleichentags in Schottland zu EM-Silber gefahren war.