Roglic, bereits Zweiter an der Tour de France, wird am Sonntag als Gesamtsieger in Madrid einfahren damit seinen Sieg aus dem Vorjahr wiederholen.

In der 17. Etappe sorgte mit Gino Mäder auch ein Schweizer für Aufsehen. Bei der Bergankunft auf dem Alto de La Covatilla hielt der 23-Jährige mit den Besten mit und fuhr mit 28 Sekunden Rückstand auf den Etappensieger David Gaudu aus Frankreich als Zweiter über die Ziellinie.