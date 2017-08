Der Thurgauer wurde am Mittwoch nach 185 km von Blankenberge nach Ardooie zeitgleich mit Tagessieger Peter Sagan gewertet.

Der Weltmeister, schon zwei Tage zuvor im ersten Teilstück in Venray siegreich, setzte sich im Massensprint deutlich gegen den Einheimischen Edward Theuns und den Franzosen Rudy Barbier durch. Dank den zehn Sekunden Bonifikation für seinen 99. Profi-Sieg rückte der neu drittklassierte Slowake auch bis auf fünf Sekunden an den Leader Küng heran. Zweiter hinter dem 23-jährigen Ostschweizer ist nach wie vor Maciej Bodnar. Der Rückstand des Polen, am Dienstag im Zeitfahren nur von Küng geschlagen, beträgt vier Sekunden.