Sonntag, kurz vor 14.30 Uhr, erreicht die Schweizer Medien eine Einladung zu einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz um 18 Uhr. Absender: Swiss Cycling. Der Hintergrund kann nur einer sein: Doping.

Und tatsächlich: Der frühere deutsche Radprofi und heutige Schweizer Nationaltrainer Danilo Hondo hat am Sonntagmorgen vor laufenden Kameras der ARD-Dopingredaktion gestanden, beim Erfurter Arzt Mark Schmidt Blutdoping betrieben zu haben. «Er hatte vehement versucht, Druck auszuüben, dass das schon eine Geschichte ist, die Sinn macht, die doch sehr weit verbreitet ist», sagt Hondo gegenüber der ARD, «dann habe ich schlussendlich leider Gottes den grossen Fehler meines Lebens getan und dieser Geschichte zugestimmt.»

Der Erfurter Arzt Schmidt war im Zuge der Razzien bei der Nordischen Ski-Weltmeisterschaft in Seefeld und in Erfurt Ende Februar festgenommen worden. Die Ermittler hatten bekanntgegeben, dass dem Dopingring 21 Sportler aus acht Nationen und fünf Sportarten angehörten.

«Anti-Doping auf die Fahnen geschrieben»

Noch am Samstag wurde Hondo mit der Geschichte von den ARD-Journalisten konfrontiert, stritt aber eine Tatbeteiligung Schmidts vehement ab. Doch dann, keine 24 Stunden später, entschied er sich dazu, ein vollumfängliches Geständnis abzulegen, obwohl ein Anwalt noch dazu abgeraten hatte.

«Da ich mittlerweile als Nationalcoach in der Schweiz tätig bin, mit vielen jungen Fahren zu tun habe und mir in den letzten Jahren wirklich ganz aktiv, präventiv Anti-Doping auf die Fahnen geschrieben habe, war dann relativ klar: Wenn ich in diesen Fall verwickelt bin, muss ich dazu stehen, um das, was ich in den letzten Jahren als nicht mehr aktiver Radprofi getan habe fortführen», sagt er im ARD-Interview, «da wäre es jetzt Unrecht, wenn ich versuchen würde, mich meiner Verantwortung mit juristischen Mitteln zu entziehen. Nur so kann ich ein klares Zeichen setzen gegenüber meinen Sportlern.»