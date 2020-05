Bereits zuvor war bekannt geworden, dass auf den vorgesehenen Start in den Niederlanden verzichtet wird.

Der Auftakt der auf 18 Tage verkürzten Vuelta wird nun im Baskenland erfolgen. Für die beiden Teilstücke in Portugal (15. und 16. Etappe) arbeite man an Alternativen in Spanien, hiess es in einer Mitteilung.