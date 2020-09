Ewan gewinnt 11. Etappe im Sprint - Sagan nach Rempler bestraft

Ewan wuchtete sein Rad nach 167,5 flachen Kilometern um wenige Zentimeter vor Peter Sagan über die Ziellinie. Der dreimalige Weltmeister aus der Slowakei wurde nach einem Rempler im Zielsprint gegen Wout van Aert von der Rennjury jedoch auf Platz 85 zurückversetzt.

Anstelle von Sagan rückte der Ire Sam Bennett in den 2. Rang vor, der Belgier Van Aert wurde als Dritter gewertet. Van Aert, der Sprintsieger des 5. und 7. Teilstücks, war derart verärgert über Sagans Aktion, dass er diesem den Mittelfinger zeigte.

Für Ewan war es der insgesamt fünfte Etappensieg in der Frankreich-Rundfahrt und der zweite in diesem Jahr. Letzte Woche hatte der Australier vom Team Lotto Soudal in Sisteron bereits die 3. Etappe im Sprint gewonnen.

Ruhiger Tag für Leader Roglic

Das Gelbe Trikot des Gesamtersten trägt weiterhin Primoz Roglic. Der Slowene erlebte im Westen Frankreichs einen ruhigen Tag und erreichte das Ziel mit dem Feld. Sein Vorsprung auf den Vorjahressieger Egan Bernal aus Kolumbien beträgt vor der hügeligen 12. Etappe vom Donnerstag weiterhin 21 Sekunden.

Die Schweizer spielten in der Flachetappe keine Rolle. Der Animator des Tages hiess Matthieu Ladagnous, Teamkollege von Stefan Küng und Sébastien Reichenbach bei Groupama-FDJ. Der Franzose war kurz nach dem Start im Badeort Châtelaillon-Plage alleine ausgerissen und lag über 120 km solo an der Spitze. 43 km vor dem Ziel sah er sich vom Feld eingeholt.

Das Teilstück nach Poitiers war wohl für längere Zeit die letzte Chance für die Sprinter. Nun wird es bergiger. Am Donnerstag steht von Chauvigny nach Sarran die mit 218 km längste Etappe der aktuellen Tour im Programm. Auf dem Weg in Richtung Zentralmassiv stellen sich den Fahrern vier klassifizierte Anstiege in den Weg. Eine Aufgabe wie geschaffen für eine Ausreissergruppe.