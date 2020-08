Alexander Kristoff gewann nach 156 km auf der Promenade des Anglais an der Côte d'Azur vor dem dänischen Weltmeister Mads Pedersen und dem Niederländer Cees Bol. Für den 33-jährigen Norweger ist es der vierte Tagessieg bei der Frankreich-Rundfahrt.

In der 2. Etappe am Sonntag, die ebenfalls in der Region Nizza ausgetragen wird, warten bereits zwei Bergpreise der ersten Kategorie auf die Fahrer. Beide Anstiege sind jedoch auf den ersten 100 der total 186 km zu bewältigen.