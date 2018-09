Man sollte mit sportübergreifenden Vergleichen grundsätzlich vorsichtig sein. Beliebt ist etwa, herausragende Sportler einer Disziplin mit Roger Federer zu vergleichen. «XY ist der Roger Federer der Sportart XY» ist dann zu lesen oder zu hören. Man tut diesen Athleten in der Regel keinen Gefallen, wenn man sie mit einem der grössten Sportler der Geschichte misst. Sowieso: Jeder erfolgreiche Spitzensportler ist für sich selbst eine Persönlichkeit.

In unserem kleinen Land wurden wir diesbezüglich in den letzten Jahren immer wieder verwöhnt. Im (riesigen) Schatten von Roger Federer erbringen oder erbrachten Sportler wie Dario Cologna (Langlauf), Fabian Cancellara (Rad), Simon Ammann (Skispringen) oder Beat Feuz (Ski alpin) regelmässig Spitzenleistungen auf Weltniveau. Es ist eine Besonderheit der Schweiz, dass es ihr immer wieder gelingt, solche Spitzenathleten hervorzubringen.

Zu dieser Kategorie gehört zweifellos auch Nino Schurter. Und nicht erst seit seinem neusten Exploit an der Heim-WM in Lenzerheide. Was der Mann aus Graubünden während bald eines Jahrzehnts auf allerhöchstem Niveau zeigt, ist beeindruckend.