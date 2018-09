Wandern ist nicht so das Ding von Kathrin Stirnemann. Die Aargauerin liebt es, Strecken auf dem Mountainbike sitzend und strampelnd zu bewältigen. Darum gehörte sie auch nicht zu der Gruppe von Schweizer Athleten, die in den vergangenen Monaten den WM-Rundkurs in Lenzerheide per pedes abgelaufen sind, um sich die wichtigen Passagen zentimetergenau einzuprägen. Es gibt verschiedene Wege, so einen Parcours auswendig zu lernen. «Mir hilft die ständige Repetition der Schlüsselstellen mehr als eine Begehung», sagt Stirnemann, die die WM-Strecke sicher über 60-mal absolviert hat.

WM-Titelverteidigerin Jolanda Neff war in den Tagen vor dem Cross-Country-Wettkampf von morgen Samstag (Start Elite Frauen 12.30 / Elite Männer 15.30 Uhr) noch «exakt viermal» auf dem Parcours. Als unmittelbare Vorbereitung reicht das der Ostschweizerin. Sie hat sich ihr ganzes Know-how im Juni angeeignet, als man die Strecke noch einmal minutiös analysiert hat. Sie weiss ganz genau, was sie erwartet: «Es ist ein sehr intensiver Kurs, auf dem ich mich aber sehr wohl fühle.»

«Bis man den perfekten Weg gefunden hat»

Als intensiv darf man auch die Vorbereitungen von Team-Senior Florian Vogel (36) bezeichnen. Der Aargauer, der seit 14 Jahren in Jona lebt, hat nach eigener Aussage «sehr viel investiert, um die Strecke genau kennen zu lernen.» Während der letzten zwei Monate war er insgesamt eineinhalb Wochen in Lenzerheide. Und wie lernt man so einen Rundkurs auswendig? Vogel: «Man fährt mal eine Runde, schaut sich dann gewisse Passagen zu Fuss an, probiert dort dann verschiedene Linien aus, stoppt die Zeiten. Das wiederholt man immer und immer wieder, bis man den perfekten Weg gefunden hat.»

Man merkt deutlich: Bei seiner 20. (!) WM will Florian Vogel nichts dem Zufall überlassen. «Auf den ersten Blick hat man das Gefühl, dass die genaue Streckenkenntnis hier nicht so ins Gewicht fällt. Auf den zweiten Blick merkt man aber, dass man punkto Linienwahl eben recht frei ist, weil der Parcours ziemlich breit ausgesteckt ist. Besonders im späteren Verlauf des Rennens kann die perfekte Linienwahl entscheidend sein, wenn man dadurch vorher mehr Energie sparen konnte», erklärt Vogel und fügt an, dass so eine intensive Auseinandersetzung mit der Strecke im Alltag kaum möglich ist: «Besonders bei neuen Strecken im Weltcup hat man gerade mal zwei Tage Zeit, den Parcours kennen zu lernen.»