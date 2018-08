Das Schweizer Quartett mit Stefan Bissegger, Théry Schir, Frank Pasche und Cyrille Thièry war im Final gegen die klar stärkeren Italienern chancenlos. Die Italiener waren in 3:55,401 Minuten mehr als vier Sekunden schneller als das Quartett von Swiss Cycling, das für den ersten Medaillengewinn für die Schweiz an den European Championships in Glasgow sorgte.

Im Halbfinal gegen Frankreich hatten die Schweizer in 3:56,542 noch einen Landesrekord aufgestellt. Auf den Final hin ersetzte Théry Schir den erfahrenen Claudio Imhof, der am Samstag im Omnium wieder im Einsatz steht.

Bronze ging an Grossbritannien, das sich im Rennen um Rang 3 gegen Deutschland durchsetzte.