Radsport Die jungen Wilden sorgen für Furore: Warum die Schweiz plötzlich so viele gute Velofahrer hat Gino Mäder und Mauro Schmid gewinnen Etappen am Giro, Stefan Bissegger rockt die Zeitfahren. Warum sind die Schweizer Radtalente so gut?

Die neuen Schweizer Talente: Stefan Bissegger, Mauro Schmid und Gino Mäder (von links). Keystone, AP, Freshfocus

Schweizer Radtalente sorgen für Furore. Zunächst gehören die Schlagzeilen Gino Mäder, der die 6. Etappe des Giro d’Italia gewinnt. Nur fünf Etappen später holt sich auch Mauro Schmid den Sieg. Derweil hat Stefan Bissegger mit dem Sieg im Zeitfahren von Paris–Nizza bereits ein dickes Ausrufezeichen in dieser Saison gesetzt. Sie sind jung und erfolgreich, die Talente der Schweiz.

Dass eine gute Generation im Anflug ist, wusste man. Das Aushängeschild heisst Marc Hirschi, hat 2020 an der Tour de France eine Etappe gewonnen und sich eine WM-Medaille umhängen lassen. In diesem Jahr sind auch seine Gspänli in der Weltspitze angekommen.

Gut auf jedem Rad und jedem Untergrund

Beat Müller, Leistungssportchef von Swiss Cycling. Keystone

Die Erfolge kommen nicht von ungefähr. Beat Müller, Leistungssportchef von Swiss Cycling, sagt: «Diese Fahrer bringen die physiologischen Komponenten und das Talent mit, um in die Weltspitze zu fahren.» Und er fügt nicht ohne Stolz an: «Auch die Ausbildung hat einen Anteil.»

Tatsächlich fällt auf: Die neue Radgeneration kann alles. Was bereits auf internationaler Stufe mit Athleten wie Mathieu van der Poel, Thomas Pidcock und Wout van Aert zu beobachten ist, gilt auch für die Schweizer Talente: Sie sind keine reinen Strassenfahrer. Mauro Schmid fuhr noch lange Radquer und wird an den Olympischen Spielen auf der Bahn fahren. Gleiches gilt für Stefan Bissegger. Und auch Gino Mäder fuhr lange auf der Bahn.

Dies hat Strategie. Die Radfahrer sollen eine breite Ausbildung erhalten. «Dadurch sind sie agiler auf dem Velo, können sich effizienter im Feld bewegen und sind sowohl taktisch als auch technisch besser geschult», erklärt Müller. Im U17-Nationalteam etwa sollen die Talente in allen vier Disziplinen fahren: Strasse, Mountainbike, Radquer und Bahn. Erst später sollen sie sich für jene Disziplin spezialisieren, für die sie die besten körperlichen Voraussetzungen mitbringen.

Zwei für Rundfahrten und einer als neuer Cancellara

Und wer genau sind nun die drei kommenden Radstars?

Mauro Schmid bei seinem Sieg der 11. Etappe am Giro d'Italia. Luca Zennaro / EPA

Da haben wir Mauro Schmid, Zürcher Unterländer, 21 Jahre alt. Er erinnert an den heutigen Schweizer Nationaltrainer Michael Albasini. Schmid kommt schnell über den Berg und kann danach richtig gut sprinten. Zudem ist er als ehemaliger Querfahrer technisch sehr stark. «Man hat bei seiner gewonnenen Etappe am Giro gesehen, dass er auch auf schwierigem Untergrund gut zurechtkommt», sagt Müller. Durch seine Fähigkeiten ist Schmid ein Typ, der bei Rundfahrten gute Chancen hat.

Fährt am liebsten allen früh davon: Gino Mäder. Luca Zennaro / EPA

Auch Gino Mäder ist einer für Rundfahrten. Der 24-jährige Oberaargauer ist aber ein anderer Fahrertyp. Ob er ein Sprinter ist? Fakt ist: Mäder muss seine Sprinterfähigkeiten nie zeigen. Stattdessen setzt er sich lieber früh von seinen Konkurrenten ab, entscheidet die Rennen, oft solo nach einer frühen Flucht für sich. Oder aber er setzt sich mit einer Gruppe ab und bleibt einfach dabei. «Gino hat hierbei eine ganz besondere Fähigkeit, die ihn auszeichnet, um auch in Gesamtklassement vorne dabei sein zu können», erklärt Müller.

Ein pfeilschneller Zeifahrer: Stefan Bissegger. Laurent Gillieron / KEYSTONE

Unter den drei neuen Radtalenten ist Stefan Bissegger der Exot. Anders als Schmid oder Mäder wird der 22-Jährige aus Weinfelden keiner für das Gesamtklassement von grossen Rundfahrten, stattdessen ist er pfeilschnell auf kurzen Distanzen. Er hat als Zeitfahrer schon einige Ausrufezeichen gesetzt. Und das Potenzial ist riesig. Vom Fahrertyp entspricht er dem Profil von Fabian Cancellara: schnell im Zeitfahren und einer, der auch in Eintagesklassikern reüssieren kann. «Stefan ist noch jung und trotzdem schon erfolgreich. Er wird sich so entwickeln, dass er bei Eintagesklassikern und längeren Zeitfahren zu den Schnellsten gehört», sagt Müller.

Für alle drei gilt: Sie haben eine goldene Zukunft vor sich. Die Schweiz darf sich freuen.