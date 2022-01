Radquer-Weltmeisterschaft Olympiasieger Thomas Pidcock will drei Regenbogentrikots in einem Jahr: im Quer, auf der Strasse und auf dem Mountainbike Thomas Pidcock gilt als Topfavorit auf den WM-Titel im Radquer. Doch die Ziele des britischen Ausnahmekönners sind noch viel grösser.

Thomas Pidcock ist Olympiasieger auf dem Mountainbike und mehrfacher Junioren-Weltmeister, das Regenbogentrikot will er bei der Elite gleich in drei Disziplinen holen. Keystone

Wenn zwei absagen, freut sich der Dritte: Das wird sich Thomas Pidcock denken. Mathieu van der Poel muss wegen dem Rücken passen, Wout van Aert fehlt, weil er sich schon jetzt auf die Strasse konzentrieren will. Die beiden Superstars machten seit 2015 den Titel unter sich aus. Und so ist Thomas Pidcock der letzte verbliebene grosse Name an der Radquer-Weltmeisterschaft im US-amerikanischen Fayetteville.

2020 hatte Pidcock in Dübendorf hinter van der Poel WM-Silber geholt, 2021 ging er knapp leer aus. Davor hatte er sowohl bei den Junioren als auch bei der U23 einen Titel errungen. Nun will der 22-Jährige auch endlich seinen ersten WM-Titel bei der Elite. «Van der Poel und van Aert sind sicher die beiden besten Quer-Fahrer», sagt er. «Nun will ich die Abwesenheit der beiden als Chance sehen und Weltmeister werden.»

Doch damit nicht genug: Pidcock will nicht nur ein Regenbogentrikot. Er träumt von einem perfekten Jahr mit gleich drei Titeln: im Quer, auf der Strasse und auf dem Mountainbike. Dem Portal «VeloNews» verriet er:

«Ich möchte in einem Jahr in allen drei Disziplinen Weltmeister werden. Ich muss nur warten, bis ein Jahr kommt, in dem alle Kurse auf mich zugeschnitten sind.»

Den ersten Versuch wagt Pidcock in diesem Jahr, in dem im August im französischen Les Gents die Mountainbike-WM und im September in Australien die Strassen-WM auf dem Programm stehen. Die Strecke für die Quer-Titelkämpfe scheint für Pidcock schon mal zu passen: «Der Kurs ist für mich zwar nicht ganz perfekt, aber er liegt mir.»

Thomas Pidcock will sich durch den Schlamm zum WM-titel kämpfen. Bas Czerwinski / EPA

Thomas Pidcock steht gemeinsam mit van Aert und van der Poel für Ausnahmekönner, die zwar aus dem Quer stammen, aber inzwischen die ganz grossen Erfolge abseits des nicht-olympischen Quersports feiern. Sie verfügen über einen starken «Motor», bringen eine herausragende Technik mit und sind anpassungsfähig. Egal ob sie auf rutschigem Gelände wie im Quer fahren, auf holprigen Strecken wie auf dem Mountainbike oder auf glatten Strassen: Schnell sind sie immer.

In seinem ersten Profijahr auf der Strasse fuhr Pidcock 2021 bereits beachtliche Resultate heraus. Er siegte beim Eintagesrennen Pfeil von Brabant und wurde im WM-Strassenrennen Sechster. Den zweifellos grössten Erfolg errang Pidcock aber auf dem Mountainbike. In Tokio überflügelte er mit seiner Fahrt den Schweizer Mathias Flückiger und holte sich Gold.

Thomas Pidcock (Mitte) holt sich Olympiagold vor Mathias Flueckiger (links) und David Valero Serrano. EPA

Nach einer durchgetakteten Saison gönnte sich Pidcock während der Quer-Saison einige Auszeiten. Wenn er am Start stand, war er aber erfolgreich: In fünf von sechs seiner Weltcup-Rennen stand er auf dem Podest und gewann davon deren zwei. Im Dezember schrieb er Sportgeschichte, als er als erster Brite überhaupt ein Eliterennen im Quer-Weltcup gewann.

Jubelt nach dem ersten Weltcupsieg für Thomas Pidcock. EPA

Pidcocks grösste Kontrahent zum WM-Titel dürfte Eli Iserbyt sein. Der 24-Jährige ist einer der Leader eines traditionell starken belgischen Teams. Iserbyt ist der Dominator des Weltcups, gewann sieben von 15 Rennen und stand nur zweimal nicht auf dem Podest. Der zweifache U23-Weltmeister will nun seinen ersten ganz grossen Titel. Dass Belgien mit Michael Vanthourenhout über mindestens einen weiteren Topfavoriten verfügt, sieht Thomas Pidcock derweil als Chance für sich: «Um ehrlich zu sein, bin ich mir nicht ganz sicher, wie gut sie zusammenarbeiten werden.»

Thomas Pidcock will auch im WM-Rennen am Sonntag der lachende Dritte sein – und seine Jagd nach den drei Regenbogentrikots eröffnen.