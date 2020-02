Prügel, absichtliches Verlieren und Wachablösung: Was von der 100. NFL Saison bleibt

Neue Favoriten

Das Sportsystem in den USA ist eigentlich so konzipiert, dass es regelmässig Wechsel an der Spitze gibt. In der NFL war dies in Vergangenheit allerdings nicht der Fall. Die New England Patriots dominierten die vergangenen Jahre, gewannen zwischen 2015 und 2019 dreimal den Super Bowl und standen zuletzt achtmal in Serie im «Championship Game» der AFC.

Doch in dieser Saison kam alles anders, dem Team von Headcoach Bill Belichick wurde schon in der regulären Saison die Grenzen mehrfach aufgezeigt. Am Ende waren es die Tennessee Titans, die in der «Wild Card Round» der Playoffs die Dynastie der Patriots beendeten.