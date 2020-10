Plötzlich sind junge Schweizer Stammgoalies bei grossen Eishockey-Klubs: Neue Torhüter bekommt das Land

Martin Gerber kann Torhüter. Der 46-jährige Stanley Cup-Sieger sagte kürzlich, unsere jungen Goalies seien sehr gut. Aber man müsse ihnen eben eine Chance geben. Seine Einschätzung wird nun bestätigt. Gleich drei Grossklubs setzen auf jungen Torhüter. Die Gründe dafür sind unterschiedlicher Natur.

Der SC Bern und Biel müssen mit Leonardo Genoni (wechselte 2019 nach Zug) und Jonas Hiller (Rücktritt) grosse Namen ersetzen. Die ZSC Lions bauen einen Nachfolger für ihren 31-jährigen meisterlichen Titanen Lukas Flüeler auf.

Grosse Namen auf dem heimischen Markt fehlen

Mit Geld ist die Nachfolgeregelung nicht zu machen. Die ZSC Lions hätten wohl die Mittel für jeden Transfer. Aber es gibt keinen grossen Namen mehr auf dem heimischen Markt und in Nordamerika verdient im Profihockey nur noch ein Schweizer sein Geld: Der 24-jährige Gilles Senn in der Organisation der New Jersey Devils. Ein NHL-Torhüter ist er noch nicht. Notfalls könnten sich die Klubs zwar mit ausländischen Torhütern behelfen – aber dann ist eben eine Ausländerlizenz weg, die eigentlich für Feldspieler gebraucht wird. Und die schwierigen Zeiten mahnen zur wirtschaftlichen Bescheidenheit. Die Bereitschaft, einem jungen Torhüter eine Chance zu geben, war in den vergangenen 20 Jahren noch nie so hoch.

Am Dienstag feierte Philip Wüthrich (22) bei seinem ersten NL-Spiel mit dem SCB in Biel gleich einen Sieg (4:3). In Biel bewährt sich Joren van Pottelberghe (23) als Nachfolger von Hiller und in Zürich ist Ludovic Waeber (24) nach fünf Siegen und einer Fangquote von 97,14 Prozent die neue Nummer 1.