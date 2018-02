Tobias: Wieder einmal hat der Schweizer Sport Geschichten geschrieben, für die ich überhaupt kein Verständnis habe.

Pius: Was meinst du?

Tobias: Beispielsweise die Vertragsverlängerung mit unserem Eishockey-Nationaltrainer Patrick Fischer.

David: Wieso, der hat doch einen guten Job gemacht, die Schweiz an der letztjährigen WM in den Viertelfinal geführt.

Tobias: Das entspricht lediglich dem Minimalziel. David: Eben, Ziel erfüllt.

Tobias: Aber nicht an Olympia. Da reist die Schweiz als Medaillenkandidat nach Südkorea, kehrt aber nach einer blamablen Pleite im Achtelfinal gegen Deutschland frühzeitig zurück.

François: Kann passieren. Deutschland-Komplex und so, du weisst schon.

Tobias: Nein, ist nur passiert, weil Fischer als Taktiker, Motivator und Leader versagt hat.

David: Aber Fischer ist nicht schuld an der Vertragsverlängerung.

Tobias: Richtig. Lass mich etwas ausholen. Olympia sollte für Fischer die Meisterprüfung sein. Es ist ähnlich wie in der Schule. Man schreibt eine Prüfung und wird danach benotet. Absurd an der Geschichte ist: Der Eishockeyverband hat Fischer schon vor der Prüfung benotet, ihn für sehr gut befunden und mit einem Vertrag bis 2020 belohnt. Ich glaube, solche Vertragsverlängerungen zur Unzeit sind eine typisch schweizerische Eigenheit im Sport.

François: Stimmt. Das erinnert mich an Köbi Kuhn. Mit der Nati qualifiziert er sich für die WM 2006 in Deutschland. Für den Verband ist klar: Vertragsverlängerung bis nach der Heim-EM 2008. An der WM in Deutschland läuft es lange gut – Achtelfinalqualifikation. Dort bedeutet die Ukraine Endstation. In der Schweiz wird gejubelt. Immerhin steht man erstmals seit 1994 wieder in einem WM-Achtelfinal. Aber klar ist auch: Die Schweiz verpasst eine monumentale Chance. Denn die Ukraine hat das mit Abstand schwächste Team aller Achtelfinalisten. Aber die Nati versagt, weil Kuhns Energiereserven in der dritten Turnierwoche aufgebraucht sind, er auch deswegen taktisch versagt. Aber: Man verlängert mit ihm, bevor er an der WM die Prüfung ablegen muss. Das Debakel an der Heim-EM ist vorprogrammiert: Aus nach nur zwei Gruppenspielen.

Pius: Okay, aber warum sind wir in der Schweiz anfällig auf Vertragsverlängerungen zur Unzeit?

Tobias: Das basiert auf unterschiedlichen Gründen. Mal ist es die Sentimentalität, mal sucht und findet man den Weg des geringsten Widerstandes, mal fehlt der Mut zur Veränderung, mal scheut man sich vor unpopulären Massnahmen.

Pius: Du denkst, unsere Verbandsbosse und Entscheidungsträger sind zu weich, zu mutlos, zu wenig visionär und leistungsorientiert?

Tobias: Ja, das denke ich.

Pius: Wie kann das besser werden? Braucht es neue, unerschrockene Typen auf den Chefsesseln? Kann es überhaupt besser werden. Oder brauchen wir mehr ausländische, beispielsweise deutsche Führungskräfte im Sport?

David: Bringt alles nichts.

Pius: Miesepeter.

David: Nein. Aber wenn die Young Boys, das sportliche Synonym für Mittelmässigkeit, Schweizer Meister werden, sagt das sehr viel über den Zustand unseres Sports aus.