Olympische Spiele Mit Mujinga Kambundji und Max Heinzer sind erstmals eine Frau und ein Mann Schweizer Fahnenträger bei der Eröffnungsfeier Bei den Olympischen Spielen in Tokio kommt es zu einem Novum. Mit der Leichtathletin Mujinga Kambundji und dem Fechter Max Heinzer führen gleich zwei Fahnenträgerinnen die Schweizer Delegation an.

Die Würfel sind gefallen. Leichtathletin Mujinga Kambundji und Fechter Max Heinzer führen die pandemiebedingt kleine Schweizer Delegation bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Tokio am Freitag um 13.00 Uhr als Fahnenträger an. Dass ein Mann und eine Frau gleichzeitig zu dieser Ehre kommen, ist ein Novum in der Schweizer Olympia-Geschichte.



Delegationsleiter Ralph Stöckli versteht darin ein Zeichen im Sinne der Geschlechtergerechtigkeit. Über Mujinga Kamundji sagt er: «Sie ist das Gesicht der neuen Generation in der Schweizer Leichtathletik, die sich unglaublich positiv entwickelt hat. Mujinga ist eine Sympathieträgerin, die es geschafft hat, sich in einer Weltsportart an der Spitze zu etablieren.»



Kambundji wurde 2019 bei den Weltmeisterschaften in Doha über 200 Meter Dritte und gewann als erste Schweizerin überhaupt eine Sprint-Medaille. Mit den Olympischen Spielen hat die 29-jährige Bernerin noch eine Rechnung offen: 2016 in Rio de Janeiro scheiterte sie über 100 Meter bereits im Vorlauf. Über 200 Meter erreichte sie immerhin die Halbfinals.



Erst die zweite Frau bei Sommerspielen

Kambundji ist erst die zwölfte Frau, die seit 1958 entweder an einer Eröffnungs- oder Schlussfeier die Schweizer Fahne trägt. 2016 in Rio de Janeiro wurde Giulia Steingruber zur erste Schweizer Fahnenträgerin an einer Eröffnungsfeier von Sommerspiele. Kurz darauf gewann sie mit Bronze im Sprung als erste Schweizer Turnerin eine Olympia-Medaille.



Max Heinzer nimmt bereits zum dritten Mal 2016 an Olympischen Spielen teil. 2012 in London scheiterte er im Einzel in den Achtelfinals, vier Jahre später in Rio de Janeiro in den Viertelfinals am späteren Olympia-Sieger. Bei Europameisterschaften hat der 33-Jährige 2 Mal Silber und 3 Mal Bronze gewonnen, mit der Mannschaft wurde er 2018 Weltmeister.



Heinzer sagt: «Ich war von der Anfrage positiv überrascht, denn ich bin mir bewusst, dass ich im Vergleich zu anderen Fahnenträgern, in der Vergangenheit noch keine Olympia-Medaille gewonnen haben.» Mit seinen 17 Weltcup-Siegen und 17 EM- und WM-Medaillen – vier davon in Gold - verfüge aber aber doch über einen langjährigen Leistungsausweis.

Ralph Stöckli sagt über Heinzer: «Max lebt den olympischen Traum auf faszinierende Art und Weise vor. Dies in einer Sportart, die bei Olympischen Spielen jeweils auf die ganz grosse Bühne tritt. Max vertritt damit auch die Athletinnen und Athleten aus kleineren Sportarten, die den Spitzensport als Beruf ausüben, und er ist ein Vorbild für viele von ihnen.»

Als einziger Schweizer zwei Mal Fahnenträger war der Tennisspieler Roger Federer – 2004 führte er die Schweizer Delegation in Athen an, 2008 in Peking. Vier Jahre später in London kam Stan Wawrinka zu dieser Ehre.

Wermutstropfen: Eröffnungsfeier ohne Zuschauer

Nun kommt es mit Mujinga Kambundji und Max Heinzer zu einem Novum. Ein kleiner Wermutstropfen: Weil über Tokio während der Olympischen Spiele der Notstand verhängt worden ist, wird die Eröffnungsfeier wie auch alle Wettkämpfe ohne Zuschauer stattfinden. Eingeschränkt ist auch das Feld der möglichen Fahnenträgerinnen bei der Schlussfeier. Denn die Athleten müssen Japan bis 48 Stunden nach ihrem Wettkampf verlassen.