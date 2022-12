Olympiasiegerin interviewt Olympiasiegerin Hallo Corinne, hier ist Jolanda – ich hätte da eine Frage: Wieso fahren Frauen besser Ski als Männer? Abfahrts-Olympiasiegerin Corinne Suter gibt das erste grosse Interview nach ihrer Goldmedaille bei den Winterspielen in Peking. Die Fragen stellt nicht irgendwer. Am anderen Ende der Leitung ist Mountainbikerin Jolanda Neff. Die St. Gallerin gewann Olympiagold im Sommer in Tokio.

Von Olympiasiegerin zu Olympiasiegerin: Mountainbikerin Jolanda Neff (rechts) im Videochat mit Abfahrerin Corinne Suter. rs

Die Idee? Verlockend! Die Umsetzung? Kompliziert! Zwei Stunden nach dem Abfahrtssieg von Corinne Suter an den Olympischen Spielen in China geht die Nachricht raus: «Corinne, könntest du dir vorstellen, dass für einmal Mountainbike-Olympiasiegerin Jolanda Neff in die Rolle der Fragestellerin für ein längeres Interview schlüpft, das wir gerne möglichst zeitnah mit dir machen würden?».

Zuvor schon die Anfrage an die St. Galler Radsportlerin, die vor einem halben Jahr bei den Sommerspielen in Tokio Schweizer Sportgeschichte schrieb, als sie das Olympiarennen vor zwei Teamkolleginnen gewann. Die 29-Jährige schreibt umgehend aus dem Trainingslager in Spanien zurück, ist von der Idee begeistert. Jolanda Neff hat ein Flair für Sprache und publizistische Gestaltung, gibt mehrmals jährlich ein Infomagazin für ihre Fans, Unterstützer und Sponsoren in Eigenregie heraus.

Jolanda Neff stellt in Spanien die Fragen. Corinne Suter gibt in Flüelen die Antworten.

Doch zuerst heisst es warten. Bis sich Corinne Suter durch all die Gratulationen zu ihrem Olympiasieg durchgekämpft hat, kann es dauern. Eine erste Reaktion fällt zurückhaltend aus: «Ein reizvolles Vorhaben, aber nach nur drei Tagen zuhause geht es bereits wieder nach Crans-Montana. Es fehlt schlicht die Zeit».

Im zweiten Anlauf klappt es mit dem Date

Doch nach einmal schlafen ist die zweite Rückmeldung ans schöne Wetter in Corinne Suters Wohnort Flüelen angepasst: «Am Samstag würde es passen. Wie sieht es bei Jolanda aus?» Es passt auch bei ihr. Das gleiche Programm bei beiden. Am Morgen Training, am späteren Nachmittag Zeit für Medien. Neff lehnt das Angebot, sie bei möglichen Fragen zu unterstützen, dankend ab. Der Ehrgeiz der Spitzensportlerin schimmert durch. Sie kann das schon alleine! Also gut, Jolanda Nef. Sie sind an der Reihe!

Jolanda Neff: Hallo Corinne, dein Sieg in der Abfahrt hat mich von allen Schweizer Erfolgen in Peking am meisten gefreut. Ich fand das so dermassen cool!

Corinne Suter: Du hast mich mit deiner Goldmedaille in Tokio inspiriert. Ich wurde nach den Sommerspielen gefragt, welches mein Highlight war. Und ich habe als Antwort dein Rennen genannt.

Die schnellste Schweizerin auf Ski: Olympiagold für Corinne Suter. Claudio Thoma / freshfocus

Bevor wir mit den Fragen loslegen: Ich habe festgestellt, dass wir beide in den vergangenen vier Jahren praktisch den gleichen Werdegang hatten. An den letzten Olympischen Spielen in Rio, respektive in Pyeongchang waren wir je Sechste. Danach haben wir die Weltcupwertung gewonnen und den WM-Titel. Und beide hatten in der Olympiasaison einen Sturz mit einer Verletzung zu verkraften.

Wirklich wahr? Das ist ja ganz speziell!

Du hast nun in der Königsdisziplin des Skifahrens den Disziplinenweltcup, den Weltmeistertitel und den Olympiasieg geholt. Ich kann mir vorstellen, du schwebst auf Wolke 7?

Es ist ein unbeschreibliches Gefühl. In den letzten drei, vier Jahren ist wirklich viel passiert. Bis dahin hat aber auch sehr grosse Anstrengungen gebraucht. Es war ein langer Weg, bis ich soweit war, all diese Titel gewinnen zu können. Sie kamen nicht von einem Tag auf den andern. Es brauchte viel Geduld. Heute stimmt das Puzzle für mich. Deshalb geschahen diese Erfolge auch.

Ich habe den Eindruck, dass bei dir heute alles perfekt stimmt und du das über Jahre aufgebaut hast: ein optimales Umfeld, ein super Team, eine hervorragende Betreuung. Stimmt der Eindruck, dass wirklich ein Puzzleteil zum anderen kam?

Genau. Aber es braucht extrem viel, dass es jetzt am Tag X tatsächlich geklappt hat. Ich wusste, dass ich gut drauf war. Es gab bei mir zuletzt auch Fortschritte beim Material und im konditionellen Bereich habe ich ebenfalls noch einmal zugelegt. Auch im Team läuft es genial. Für einen Sieg braucht es letztlich jedoch immer auch ein Quäntchen Glück.

Die schnellste Schweizerin auf dem Bike: Olympiasiegerin Jolanda Neff. Maxime Schmid / KEYSTONE

Ich fand es extrem beeindruckend, wie du dich durch den schwierigen Saisonstart nicht aus dem Konzept hast bringen lassen. Du hast dich kontinuierlich gesteigert und am entscheidenden Tag deine beste Leistung abgerufen!

Die Vorbereitung mit meinem Sturz und der Verletzung im Herbst war tatsächlich die schlechteste seit Jahren. Ich wusste zuerst nicht einmal, ob ich in dieser Saison überhaupt Rennen fahren kann. Zum Glück blieben alle Bänder heil. Danach war es skifahrerisch zwar okay, aber nie so, wie ich es mir vorstelle. Bei jedem Rennen kam irgendetwas dazwischen: Pech, ein Problem mit dem Material oder andere Punkte. Es hat eigentlich nie perfekt gepasst – bis zur Abfahrt an den Olympischen Spielen. Es waren bereits am Morgen des Rennens alle gut drauf. Ich habe früh gespürt, dass es ein besonderer Tag ist. So macht Skifahren natürlich extrem viel Spass.

Hast du gleich gespürt, dass du dich auf dieser Strecke besonders wohl fühlst? Hat in China für dich von Anfang an alles gepasst?

Es war speziell, dass wir Speedfahrerinnen erst später anreisten als die Technikerinnen. Wir haben also schon in der Schweiz sehr viele Informationen erhalten. Alle schwärmten von den Strecken. So war die Vorfreude auf meine Rennen umso grösser. Die Eindrücke haben sich nach meiner Anreise bestätigt. Es war anfangs extrem kalt, der Schnee war ein wenig anders als in Europa. Aber bereits das erste Training machte mir derart Spass, dass ich mich enorm auf das Rennen gefreut habe.

Du hast dir als Vorbereitung Fahrten von Lindsey Vonn auf Video angeschaut. Ist sie dein grösstes Vorbild und war sie das schon immer? Was fasziniert dich an ihr?

Ich schaue mir ihre Fahrten mittlerweile beinahe vor jedem Rennen an. Wenn wir an einem Ort eine Abfahrt haben, dann suche ich gezielt nach Videos von ihr auf dieser Piste. Ich finde ihren Fahrstil genial. Technisch fuhr sie auf einem super Niveau und wie sie ihre Fahrten konstant ins Ziel brachte, beeindruckt mich. Sie hat auch das notwendige Risiko auf sich genommen. Für mich bleibt Lindsey Vonn die beste Abfahrerin, die es je gab. Es ist auch schön zu sehen, mit welcher Leidenschaft sie Ski fährt. Sie ist definitiv eine Motivationsquelle für mich. Klar kann man nicht jemanden 1:1 kopieren, aber wir versuchen aufgrund der Videoanalysen zu beurteilen, was ich allenfalls übernehmen kann. Besonders gut war sie darin, im Steilen Tempo aufzubauen und dieses dann auf die nächsten Flachpassagen mitzunehmen.

Ich finde es wichtig, dass man als Athletin auch andere Sportlerinnen bewundern kann. Man kann enorm viel davon profitieren. Wie aber sieht es mit männlichen Vorbildern im Skisport aus? Sind die Strecken und Anforderungen dort derart verschieden oder kannst du auch von ihnen profitieren?

Doch, das gibt es auch. Gerade bei diesen Olympischen Spielen sind wir ja auf der genau gleichen Strecke gefahren. Oder auch im Weltcup in Lake Louise. Und wir trainieren in der Vorbereitung zwischendurch auch miteinander. Man kann also durchaus gewisse Dinge bei den Männern abschauen. Aber die körperlichen Vorteile mit ihrer grösseren Kraft wirken sich auf den Fahrstil im Skisport halt schon aus. Trotzdem können die Frauen bei der Technik und in der Linienwahl einiges nachahmen.

Du bist überragend in der Abfahrt, fährst aber auch Super G und Riesenslalom und manchmal auch in der Kombination. Wie sieht es im Training aus: Macht auch da das Abfahrtstraining am meisten Spass? Was trainierst du am liebsten?

Die Abwechslung macht es aus. Ich fahre tatsächlich auch extrem gerne Riesenslalom, obwohl ich es bislang in den Rennen noch nicht richtig in Resultate umsetzen konnte. Der Riesenslalom ist für mich im Training die Kerndisziplin. Ich kann daraus technisch viel für die Abfahrt und den Super G mitnehmen. Abfahrt trainiert man als Athletin mit Abstand am wenigsten. Ein Abfahrtstraining zu organisieren ist enorm aufwändig. Es braucht viele Helfer und einen grossen Effort für die Streckensicherung.

Im Abfahrtsweltcup liegst du als Zweite nur wenig hinter Sofia Goggia. Ist der Gewinn der kleinen Kristallkugel auch nach dem Olympiasieg ein weiteres Ziel für den Rest der Saison oder wäre es einfach eine Art Zugabe?

Es ist speziell. Irgendwie kann ich meinen Olympiasieg momentan gar noch nicht richtig geniessen, weil ich weiss, dass es bereits heute in Crans-Montana weitergeht. Ich versuche meinen Erfolg Ende Saison zu feiern, an vielen Orten vorbeizuschauen und zu geniessen. Der Abfahrtsweltcup ist sicherlich noch ein grosses Ziel. Ich will den Schwung von Olympia für die kommenden Rennen mitnehmen. Abgerechnet wird erst am Schluss. Ich stehe also noch vor wichtigen Rennen.

Die besten drei Fahrerinnen im Gesamtweltcup starten in allen Disziplinen. Bei den Männern macht das kein Einziger. Lässt sich daraus also ableiten: Frauen können besser Skifahren?

(lacht)

Das habe ich mir so gar nie richtig überlegt. Ich ziehe meinen Hut vor all den Athletinnen, die das komplette Programm bestreiten. Auf diesem Niveau ist es extrem schwierig, wenn man in allen Disziplinen vorne mitmischen will. Es ist auch enorm streng, vor allem in der Planung. Es braucht schon rein aus Energiegründen einen ausgeklügelten Plan, um das zu bewältigen. Das geht nur mit einer extrem guten körperlichen Verfassung und einem optimalen Teamumfeld. Deshalb kommt es auch sehr selten vor, dass es wirklich aufgeht.

Auch dein Programm mit drei Disziplinen ist bei den Männern die Ausnahme. Das beeindruckt mich sehr. Da muss man wohl beinahe jeden Tag der Saison bis ins Detail durchplanen?

Das ist so. Ich habe mir zuletzt auch gesagt, dass ich Prioritäten setzen muss. Gerade im Hinblick auf einen Grossanlass. Da nehme ich meine schwächste Disziplin auch in der Vorbereitung etwas zurück. Wenn einmal ein Winter ohne Grossanlass kommt, dann werde ich mich etwas mehr auf den Riesenslalom konzentrieren – mit dem Ziel, auch dort nochmals einen Schritt vorwärts zu machen. Ich finde wichtig, dass ich meine Stärken ausspielen kann und nicht einfach überall ein wenig mitfahre. Das bin nicht ich!

Der Erfolg gibt dir Recht. Du hast alles richtig gemacht. Glaubst du, dass in Zukunft auch der Gesamtweltcup für dich ein Ziel werden kann? Und geht das überhaupt mit nur drei Disziplinen?

Ich denke es. Dafür muss ich aber in den Speed-Disziplinen einen Winter lang regelmässig aufs Podest fahren und auch im Riesenslalom Fortschritte machen. Lara hat in der vergangenen Saison als Zweite der Gesamtwertung gezeigt, dass man mit diesen drei Disziplinen im Kampf um die grosse Kugel ein ernsthaftes Wort mitreden kann.

Wenn du Präsidentin des Internationalen Skiverbands FIS wärst, was würdest du ändern?

Etwas, das ich im Hinblick auf die Fairness schon lange geändert hätte, ist nun auf diesen Winter hin erstmals passiert: Gleich viele Rennen in allen vier Kerndisziplinen. Ich würde mir zudem überlegen, was mit der Alpinen Kombination und dem Parallelevent zu tun ist. Die Bedeutung hat zuletzt stetig abgenommen. Ich persönlich würde mich in Zukunft auf die Kerndisziplinen konzentrieren.