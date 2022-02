Olympiabilanz Unser Mann vor Ort sagt: Die ehrlichsten und entlarvendsten Spiele der Neuzeit Die Olympischen Winterspiele in Peking 2022 haben Gastgeber China einen Triumph auf der ganzen Linie beschert. Auch das Internationale Olympische Komitee geht seinen Weg unbeeindruckt weiter.

Skicross-Goldmedaillengewinner Ryan Regez trägt die Schweizer Flagge an der Schlussfeier der Olympischen Winterspiele in Peking. Salvatore Di Nolfi / KEYSTONE

Olympia war die einmalige Chance für die Welt, China zu blamieren und ein wenig in die Schranken zu weisen (aber nur ein wenig). Zugleich kann ein Zeichen gegen die rücksichtslose Geldmacherei des Sport-Weltkonzerns IOC gesetzt und etwas für den Olympischen Geist im Sinne ihres Erneuerers Baron Pierre de Coubertin getan werden.

Die grossen Sportnationen, angeführt von den USA hätten die Spiele in Peking boykottieren können. Die Sportverbände, auch die Sportlerinnen und Sportler, hätten ihr Fernbleiben als Aufstand gegen ein totalitäres Regierungssystem und gegen den gierigen Sportkapitalismus inszenieren können. Sozusagen als Französische Revolution des Sportes. So wie es sich Sport-Romantiker erhofften, die irgendwo auf dem Dachboden noch ein Che Guevara T-Shirt verwahrt haben.

Doch was ist daraus geworden? Nichts. Rein gar nichts. Die Amerikaner und ein paar andere Länder haben mit grosser Geste verkündet, keine diplomatischen Vertreter zur Eröffnungsfeier zu schicken. Ein umgestürztes Fahrrad hat in Peking mehr Wirkung erzielt als diese – excusez l’expression – lächerliche Aktion.

Die Rechnung der Chinesen und der Geldmacher ging auf

Die Rechnung der Chinesen und der Olympischen Geldmacher ist zu hundert Prozent aufgegangen. Die Spiele in Peking sind eine globale Propaganda-, Unterhaltungs- und Gelddruckmaschine geworden. So wie es sich die Organisatoren erhofft haben. China hat die Welt an den fünf Olympischen Nasenringen durch die globale Arena geführt.

Konnte etwas anderes erwartet werden? Nein. Keine demokratisch gewählte Regierung wagt einen Olympia-Boykott zu verordnen. Das Volk, um den globalen Auftritt seiner Sportheldinnen und -Helden gebracht, würde mit Abwahl reagieren.

14 Bilder 14 Bilder Ryan Regez – Olympiagold im Skicross (18. Februar) Bild: Alessandra Tarantino / AP

Ach kein Sportverband wagt es, den Olympischen Spielen fernzubleiben. Die Folge wären massive finanzielle Einbussen für die olympische Funktionärskaste. Aber auch für die Sportlerinnen und Sportler. Die meisten können es sich nicht leisten, den Auftritt auf der grössten Bühne des Weltsportes zu verpassen.

Und erst recht kein wichtiges Unternehmen der Medien- und Unterhaltungsindustrie wagt den Olympia-Boykott. Weltweit sind bereits Milliarden in die Übertragungsrechte investiert worden. «Too important to be byocotted!»

Und oft ist schon mit Pathos verkündet worden, nun sei Schluss mit Doping und wer sündige, werde hart bestraft. Schluss sei auch mit der Überwälzung der Kosten der Spiele auf die Allgemeinheit und der Privatisierung der Milliarden-Gewinne.

Es wird immer noch gedopt und der Grössenwahn geht weiter

Es wird weiterhin gedopt, Russland musste bloss auf Flagge und Hymne verzichten, war aber dabei wie eh und je. Spiele werden immer teurer, die Kosten und Folgen tragen weiterhin die kleinen Leute (der Staat). Es ist noch nicht einmal gelungen, die Milliardengewinne des IOC mit Sitz in Lausanne richtig zu besteuern.

Die Olympischen Spiele haben es geschafft, so gross zu werden, dass sie über fast allen Gesetzen stehen. Nicht bloss too big to fail. Sondern: To big for Law and Order. Wie eine Redewendung aus dem Morgenland sagt: Die Hunde der Kritik bellen, die Olympische Karawane zieht unbeeindruckt weiter.

Noch nie war das so spürbar wie im Februar 2022 in Peking. Zu keinem Zeitpunkt haben die Organisatoren und das IOC ernsthaft versucht zu verheimlichen, welchen Geistes Kind sie sind. Die Welt will Spiele und wir werden der Welt diese Spiele geben und die Welt wird uns alles verzeihen. Wer Olympische Spiele durchführt, kann sich auch um Menschenrechte foutieren und fuhrwerken, wie er mag und will.

Wichtig ist einzig und allein die reibungslose Durchführung der grossen Show und die Verbreitung der farbigen, laufenden Bilder über die ganze Welt. Die Erregung einer globalen Aufmerksamkeit. Dass die ganze Welt zuschaut. Davon sind die Geldflüsse abhängig. Alles andere: Nebensache.

Spiele in einer hermetisch abgeriegelten Parallelwelt

China hat der Welt die perfekt organisierten Spiele geboten. An einem Ort, wo nicht genug Schnee für Wintersport fällt. In einer 20-Millionen-Stadt ist eine hermetisch abgeschottete Parallelwelt aufgebaut worden. Mehr als 10000 Gäste aus über hundert Ländern sind in Zeiten einer globalen Pandemie eingereist. Das kann nur China.

Das war die Botschaft dieser Spiele an die Welt: China ist wieder eine Supermacht. Man hat die Zurückhaltung abgelegt, die 2008 bei den Sommerspielen noch zu spüren war. China braucht keine Charme-Offensive mehr.

Wer diese Botschaft und ihre Bedeutung für China einordnen will, muss ganz kurz innehalten und zurückblicken. Reiche kommen und gehen. Das römische, das spanische, das britische, das osmanische – sie alle sind untergegangen. Nur China nicht. Das Zeitalter der kaiserlichen Dynastien dauerte atemberaubende 2100 Jahre.

China hat keine Kaiser mehr. Und ist doch ein Weltreich geblieben. China ist oft in rivalisierende Staaten aufgeteilt oder von ausländischen Eindringlingen besetzt worden. China hätte den Weg Europas nehmen können, wo eine Region mit gemeinsamen kulturellen und historischen Wurzeln in rivalisierend Länder mit eigenen Sprachen und Regierungen und Zielen zerfallen ist. Doch China ist immer wieder zusammengefügt worden.

Die Idee des einen China ist lange vor unserer Zeitrechnung geprägt worden und die Spiele 2022 haben der Welt gezeigt: Sie ist lebendiger, mächtiger denn je. In einer Zeit, in sich Europa zankt und Europa und Amerika auseinanderdriften.

Die nächsten Spiele finden nun im Westen, in demokratisch regierten Ländern statt: In Paris (2024), Mailand und Cortina (2026) und Los Angeles (2028). Paris 2024 wird für die Organisatoren eine gewaltige Herausforderung. Mit einem Problem, das in Peking fast vergessen gegangen ist: Die Sicherheit.

China braucht keinen Beifall für seine Spiele

Früher, als die Welt noch eine andere war, warteten alle bei der Schlussfeier gespannt auf den Ritterschlag. IOC-Präsident Juan Antonio Samaranch hat das Weltreich der fünf Ringe von 1980 bis 2001 präsidiert und zu einer Gelddruckmaschine gemacht. Er pflegte bei der Schlussfeier zu sagen: «The best Olympic Games ever». Die Spiele, die soeben zu Ende gegangen waren, seien die besten aller Zeiten.

Dieser Brauch, der Kultstatus erlangte, wird von den Nachfolgern des Spaniers nicht mehr zelebriert. China ist inzwischen so selbstbewusst, dass es Lob sowieso nicht mehr braucht. China hat unter schwierigsten Voraussetzungen Olympische Spiele mit einer bisher nie gesehenen, schier unheimlichen Präzision und Perfektion organisiert, die Kritiker aus dem Westen ignoriert und seine Überlegenheit demonstriert. Nun wird die Frage sein: Können die Demokratien auch Olympische Spiele wie die Supermacht China?