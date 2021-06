Olympia-Traum Genug der Dramen: Quirici und die letzte Chance, sich für Tokio zu qualifizieren Am Sonntag geht es für Elena Quirici um alles oder nichts. In Paris werden die letzten drei Olympia-Startplätze verteilt. Gelingt ihr der Coup, wäre es das Ende eines Weges voller Hochs und Tiefs. Sie sagt: « Ich habe noch eine Chance, und ich freue mich darauf.»

Elena Quirici: «Am besten wäre es, ich gewinne einfach alle Kämpfe.» Imago-Images

Am Sonntag ist es so weit. Elena Quirici hat ihre letzte Chance, sich für die Olympischen Spiele zu qualifizieren. Und irgendwie musste es ja fast so kommen. Zu diesem finalen Showdown, zu hoffentlich zwölf Kämpfen, in denen sie das Ticket nach Tokio ein zweites Mal lösen kann und will.

Denn eigentlich stand ihr Name ja schon einmal auf der Teilnehmerliste. Doch dann kam Corona und die Eintrittskarte ins Land der Träume verlor ihre Gültigkeit. Das Qualifikationsranking wurde neu geöffnet und als sei dieser Ticket-Diebstahl nicht schon Drama genug, stiess Quirici in Lissabon in den Final vor und verpasste die Olympia-Qualifikation trotzdem.

Weil von allen möglichen Gegnerinnen, die sie hätten fordern können, genau jene Kämpferin das Turnier gewann, die Quirici im Ranking noch überholen konnte. Zwar hätte die 27-jährige Aargauerin danach die Chance gehabt, sich wieder vor die Chinesin Li Gong zu setzen, allerdings hätte sie dafür Europameisterin werden müssen.

Quirici scheiterte aber schon in der ersten Runde, nachdem die Schiedsrichter einen Regelverstoss ihrer Gegnerin nicht ahndeten. Es war ein weiteres Drama in einer langen Liste von Tragödien. Aber Quirici sagt:

«Wütend kann ich später noch sein. Ich habe noch eine Chance, mich für die Sommerspiele zu qualifizieren und ich freue mich darauf.»

Die Zuversicht ist gross, dass es am Sonntag klappen wird. «Ich weiss, dass ich alles Mögliche getan habe», sagt Quirici. «Das gibt mir Ruhe und Zuversicht.»

Die Aargauerin möchte nicht mit der Vergangenheit hadern, sondern die Zukunft selbst gestalten.

Die Fusssohle darf gerne noch etwas weiter warten

Am Qualifikationsturnier in Paris muss sich Quirici zuerst in den Top vier klassieren. Danach kämpfen die vier Frauen, welche diese Hürde meistern konnten, in einem Miniturnier jede gegen jede um die letzten drei Olympiaplätze.

Am Mittwoch ist Quirici in Frankreichs Hauptstadt eingetroffen. Die letzten Tage bis zum Wettkampf nutzt sie, um vor Ort zu trainieren und mental den ­Fokus auf den Wettkampf zu ­legen. Körperlich fühlt sie sich bereit, obwohl sie seit längerer Zeit eine entzündete Fusssohle plagt. «Es bräuchte eine längere Pause, damit die Schmerzen verschwinden. Aber die Verletzung hat mich bis jetzt nicht aufge­halten und wird es auch weiterhin nicht.»

Am liebsten wäre ihr sogar, der Fuss müsste noch länger auf vollständige Genesung warten. Falls sie sich in Paris für die Olympischen Spiele qualifiziert, geht es nicht mehr lange, bis die Wettkämpfe in Tokio beginnen. Ausser die Spiele würden erneut verschoben. Aber irgendwann reicht es auch mal mit möglichen Dramen.