Lieber Valon Behrami

Sie haben in Ihrer Karriere schon viel erlebt. Sie sind 34, Schweizer WM-Rekordmann und haben über 400 Mal in den europäischen Topligen gespielt. Doch jetzt sind Sie der Neuling. Sie steigen in Ihre erste Super-League-Saison.

Es ist eine Premiere, auf die wir uns freuen dürfen. Ihr Wechsel zum FC Sion bringt Sie uns wieder näher, nachdem Sie nach der letzten WM und einem Missverständnis mit Nationaltrainer Vladimir Petkovic frustriert den Rücktritt aus dem Nationalteam gegeben haben. Sie haben danach Ihren verdienten Respekt gefordert.

Respekt, den Sie von Schweizer Nati-Fans in den vergangenen Jahren bekommen haben. Dank Ihrem Einsatz, Ihrem Kampfgeist und Ihrer Art, Probleme beim Namen zu nennen, wurden Sie zum Publikumsliebling. Unvergessen bleibt, wie Sie in Ihrem ersten Länderspiel, in der Barrage gegen die Türkei, gleich ein Tor erzielt haben, das uns an die WM 2006 bringen sollte.