Das suspendierte Nationale Olympische Komitee Russlands wird aus den verbliebenen Sportlern auswählen, wie man die Athleten in den erworbenen Quotenplätzen je Sportart und Disziplin einsetzt. Das IOC will noch keine Teilnehmerzahl für die OAR-Gruppe prognostizieren.

Das CAS hat noch Arbeit

Dem Internationalen Sportgerichtshof (CAS) in Lausanne wird die Arbeit trotzdem nicht ausgehen. Das IOC schloss aufgrund der Erkenntnisse aus der Aufarbeitung des Dopingskandals insgesamt 43 russische Wintersportler von künftigen Olympischen Spielen aus. 42 der betroffenen Sportler legten vor dem CAS Einspruch ein.

Unter ihnen sind auch die Olympiasieger Alexander Subkow (Bob), Alexander Tretjakow (Skeleton) und Alexander Legkow (Langlauf). Eine Reihe der Athleten hofft, bei einer Aufhebung der Sperre auch in Pyeongchang dabei sein zu können.

Die Chancen für die Kläger stehen eher schlecht. Doping-Urteile sind in der Vergangenheit vom CAS selten revidiert worden. Die Richter dürften ihr Verdikt Anfang Februar bekannt geben.

Grundlage für all die IOC-Beschlüsse in der Causa Russland waren die Aussagen des Kronzeugen Grigori Rodschenkow und die Berichte des Sonderermittlers Richard McLaren für die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA). Rodschenkow, früher Leiter des Moskauer Anti-Doping-Labors, hatte nach seiner Flucht in die USA das Betrugssystem bei Olympia in Sotschi enthüllt.

Auch zwei Schweizer waren in die Verfahren massgeblich involviert: Die Kommission unter Leitung des Neuenburgers Denis Oswald versuchte mit forensischen und analytischen Methoden zu klären, auf welche Art und Weise russische Sportler in Sotschi betrogen haben. Alt Bundesrat Samuel Schmid mit seiner Kommission untersuchte, welche Rolle staatliche Stellen beim flächendeckenden Doping-Betrug spielten.