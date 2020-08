Nsame, Lustenberger, Seoane, Spycher und Martins: Fünf Berner Helden auf dem Weg zum Meistertitel

Jean-Pierre Nsame: Der Überflieger

In Bern wird man das Tor von Jean-Pierre Nsame nicht vergessen. Am 28. April 2018 hat sich der Stürmer YB mit seinem entscheidenden Treffer zum ersten Meistertitel seit 32 Jahren unsterblich gemacht. In der Folge bleibt der Kameruner gleichwohl Edelreservist. Wenn er gebraucht wird, ist er aber immer da. Er trifft regelmässig. 13 in seiner ersten, 15 in der zweiten Saison. Doch es dauert bis zu dieser Spielzeit, bis er endlich aus dem langen Schatten von Guillaume Hoarau treten kann. Als sich der YB-Liebling Anfang Saison verletzt, ist Nsame zur Stelle. Er wird zum wichtigsten YB-Offensivspieler und zum klar besten Torjäger der Liga. Mit 30 Treffern egalisiert er gar den Rekord von Seydou Doumbia. Im letzten Spiel gegen St. Gallen will er eine neue Marke aufstellen. Und dann stellt sich die Frage, ob YB den inzwischen begehrten Nsame über den Sommer hinaus in Bern halten kann.

Fabian Lustenberger: Der Anführer