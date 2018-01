Nach Wimbledon hatte er seine Saison beendet. Schmerzen am Ellenbogen des rechten Schlagarms hatten ihn zu diesem Schritt gezwungen. Erst auf die Australian Open hin kehrte er zurück. «Kein Sportler will verletzt sein. Andererseits gab mir die Zwangspause die Möglichkeit, endlich mehr Zeit mit der Familie zu verbringen. Denn es gibt auch ein Leben ausserhalb des Tenniscourts», hatte er zwei Tage vor dem Turnier gesagt. Sein Umfeld bestellte er während der Absenz neu; neuer Trainer, neuer Physio, neuer Fitnesstrainer, sogar den Ausrüster wechselte Djokovic.

In der Pause viel meditiert

Seinen Stab an Beratern blähte Djokovic immer weiter auf. Mit Craig O’Shannessy engagierte er sogar einen Datenanalysten. Mit Andre Agassi und dem als Guru verschrieenen Pepe Imaz blieben nur zwei Exponenten aus der alten Entourage an Bord. Novak Djokovic will nicht wieder zu dem werden, der er einmal war. Er will sich neu erfinden. Dazu passt, dass er seine Aufschlagbewegung angepasst hat – wohl auch wegen des Ellenbogens. Doch das sind technische Fragen.

Viel wichtiger ist, was in Djokovics Innerstem passiert. Nachdem er im vergangenen Jahr Eheprobleme gehabt haben soll, wurde der Serbe im September zum zweiten Mal Vater. «Tennis hat nicht mehr oberste Priorität. Ich bin an einem Punkt in meinem Leben, an dem ich versuche, der beste Ehemann, der beste Vater und der beste Tennisspieler zu sein», sagte er im letzten Jahr, beseelt vom Gedanken, die beste Version seiner selbst zu werden. Ein unmöglicher Spagat.