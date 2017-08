Der sensible Titan

Kilian Wenger hat sieben schwierige Jahre hinter sich. 2010 ist er in Frauenfeld König geworden. Er kam 2013 (Rang 8a) und 2016 (Rang 7c) zwar zum eidgenössischen Kranz, aber nicht in die Nähe der Titelverteidigung. Zeitweise musste er sich gar als «schwächster König aller Zeiten» schmähen lassen. Die mageren sieben Jahre haben ihn letztlich stärker gemacht, und 2017 ist er erstmals an guten Tagen wieder so unwiderstehlich wie 2010. Aber nach wie vor ist er ein sensibler Titan und nur, wenn alles passt, ist er der eleganteste, dynamischste «Böse» – wie beispielsweise am 9. Juli beim Berner Kantonalen, als er im Schlussgang sogar Christian Stucki platt warf und mit ihm Rang 1 belegte. (kza)

Christian Stucki: 10.1.1985. – 198 cm/140 kg. – BE – Rang 1 der Jahreswertung.