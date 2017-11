Und tatsächlich: Nach dem Spiel sagt Präsident Hans-Peter Strebel in Bern vor der Zuger Garderobe zu seinem Chefcoach: «Also, bis morgen.»

Wer nun denkt, der grosse Vorsitzende habe Harold Kreis zum sonntäglichen Krisengespräch ins Büro zitiert, irrt sich: Die beiden haben sich gestern im Rahmen eines schon lange arrangierten Fondues mit der Mannschaft getroffen.

Krise ohne Krisenstimmung

In Zug gibt es derzeit eine Krise ohne Krisenstimmung. Ein überaus seltenes Phänomen und in dieser Form fast nur in Zug denkbar. Die Geduld des Präsidenten, des Managers (Patrick Lengwiler) und des Sportchefs (Reto Kläy) haben mittlerweile Kultstatus.

Die Position von Trainer Harold Kreis (58), mit Vertrag bis 2019, steht nicht zur Debatte. Für die ausbleibenden Resultate gibt es gute Gründe. Wie die lange Liste der verletzten Spieler. Allerdings muss auch die Konkurrenz immer wieder auf blessierte Leistungsträger verzichten. Eigentlich müsste gerade Zug mit seinem Farmteam in der Swiss League dazu in der Lage sein, Ausfälle zu kompensieren. Aber Harold Kreis forciert die Routiniers ohne Not auch in guten Zeiten und ignoriert die Hinterbänkler.