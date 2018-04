Weniger kaltblütig hatten zuvor Baltisbergers Teamkollegen agiert. Darunter auch sein Bruder Phil, der in der Verlängerung ebenso zu den Chancen-Sündern gehörte wie Raphael Prassl, der mit seinem Abschluss am glänzend reagierenden Merzlikins scheiterte (63.). Oder wie Fredrik Pettersson, der schon in der 67. Minute die goldene Chance hatte, alles klar zu machen.

Penalty an den Pfosten

Der schwedische Topskorer der Zürcher konnte zu einem Penalty anlaufen, setzte den Puck aber an den Pfosten. Danach durften die Lions auch noch zwei Minuten in Überzahl antreten, schafften die Entscheidung aber ebenfalls nicht. Erst Chris Baltisberger nahm eines der wenigen Lugano-Geschenke an, nachdem er von der Forechecking-Vorarbeit seiner Sturmlinienkollegen Fabrice Herzog und Reto Schäppi profitierte.