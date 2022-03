NLA-Handball Ein wunderbarer Abend als perfektes Amuse-Bouche: Der HSC schlägt die zuvor unbesiegten Kadetten Schaffhausen Der HSC Suhr Aarau gewinnt gegen den souveränen Leader aus Schaffhausen 34:28. Es war ein Abend, an dem sich die Spieler des HSC allesamt Bestnoten abholten und der ihnen viel Selbstvertrauen für den Europacup-Auftritt am Sonntag gegen Drammen geben wird.

Jubel bei Martin Slaninka (links) und Jonas Kalt (rechts). Alexander Wagner

Was bitte war das für ein Abend in der Schachenhalle? Da steht dem HSC Suhr Aarau mit den Kadetten Schaffhausen der in 23 Meisterschaftsspielen un­geschlagene Leader gegenüber, da wartet am Sonntag das in der jüngeren Klubgeschichte wohl wichtigste Heimspiel, wenn der HSC im EHF-Cup gegen Drammen um den Einzug ins Halbfinal spielt. Und dann zeigen die Spieler des HSC eine Leistung und der Trainer ein taktisches Geschick, das beides nur ein Prädikat verdient: Weltklasse!

34:28 gewinnt der HSC am Ende gegen die Kadetten. Es ist nicht nur die erste Niederlage für den Krösus der Liga, es ist auch noch eine kleine Demonstration des Heimteams, das gleich um sechs Tore besser ist.

Und irgendwie lag die Magie schon früh an diesem Abend in der Luft in der mit 543 Zuschauern gefüllten Schachenhalle. Bei einer Partie, die mindestens doppelt so viele Besucher verdient hätte.

Zehnder kam spät und das ging beinahe vergessen

Eine Überraschung gab es gleich zu Beginn. Mit Jonas Kalt, Thomas Bieri und Nikos Sarlos standen drei Akteure auf der Platte, die man nicht in der Startformation erwartet hätte. Und auch auf der Position des Goalies rotierte HSC-Trainer Aleksandar Stevic, indem er Jannis Scheidiger brachte.

Und der Kniff des Trainers ging vollends auf. «Wir wollten rotieren», sagt Stevic. «Die Jungs haben das von der ersten Minute sehr gut gemacht.»

Tatsächlich gelang dem HSC zu Beginn fast alles. Dass Liga-Top­skorer Manuel Zehnder erst nach gut 13 Minuten erstmals auf der Platte erschien, ging da beinahe vergessen. Der 22-Jährige wurde für das Europacup-Spiel am Sonntag verständlicherweise etwas geschont.

Auch in heiklen Situationen blieb der HSC souverän

An einem Abend, an dem sich seine Mitspieler reihenweise Bestnoten abholten, fiel das aber auch nicht ins Gewicht. 17:15 führte der HSC zur Pause und er überstand zuvor auch eine heikle Situation in doppelter Unterzahl, als das Momentum nach umstrittenen Entscheiden der Schiedsrichter zu kippen drohte.

Doch die Spieler liessen sich auch durch diese vermeintlichen Benachteiligungen nicht beirren. Angeführt von einem überragenden Jannis Scheidiger im Tor gelang es dem HSC als Kollektiv, dass die Kadetten während der ganzen Partie nie richtig gefährlich werden konnten.

Der verdiente Lohn ist nicht nur der Sieg gegen die vermeintlich unbesiegbaren Kadetten, sondern auch der Sprung auf den dritten Tabellenrang kurz vor Ende der Hauptrunde. Und natürlich war es auch ein ­perfektes Amuse-Bouche für den Sonntag.

«Wir freuen uns auf die Monsteraufgabe», sagt Trainer Stevic. 29:31 ging das Hinspiel in Norwegen verloren. Wer aber gegen die Kadetten in dieser Art und Weise besteht, muss die Aufgabe nicht fürchten.

Es liegt etwas in der Luft in diesen Tagen. Etwas, das die Spieler über sich hin­auswachsen lässt. Stevic sagt: «Für uns war es sehr wichtig, dass wir gedanklich nicht schon beim Spiel vom Sonntag sind. Und ich muss sagen, dass ist uns sehr gut gelungen.» Ab sofort darf mit viel Selbstvertrauen nach vorne geschaut werden.