Nur einmal schüttelt sie an diesem Mittwochmorgen in Zürich kurz den Kopf und schmunzelt, als ihr Trainer Brett Sutton die Anekdote erzählt, dass er geplant hatte, nach den Olympischen Spielen 2012 in Rente zu gehen, doch Nicola Spirig lässt ihn nicht. «Wir haben das, was man eine Hassliebe nennt», sagt Sutton, und lässt sich dann zu etwas hinreissen, das bei ihm selten ist: einem flammenden Appell, ein Lob, und sagt: «Ich habe noch nie eine Athletin mit so viel Selbstdisziplin gesehen.» Es ist auch die Eigenschaft, die sie durch die Ungewissheit navigiert hat, sie jeden Tag trainieren liess, als wäre die Welt um uns herum nicht aus den Fugen geraten, bis bestätigt war, was irgendwann unumgänglich wurde: die Verschiebung der Olympischen Spiele in Tokio um ein Jahr. Nicola Spirig ist zweifache Medaillen-Gewinnerin an Olympischen Spielen, sechsfache Europameisterin, seit letztem April dreifache Mutter, 38 Jahre alt und die Ernährerin der Familie. Sie stellte sich die Frage: Wie weiter? Die Rückendeckung von Ehemann Reto Hug

Sie nahm sich Zeit, führte Gespräche. «Ich habe mich gefragt: ‹Habe ich noch die Energie und die Motivation, auch in den Wintermonaten, in denen es härter wird?›» Vor allem aber sagt sie, es sei ein Entscheid, der nicht nur für sie, sondern für die Familie stimmen müsse. An diesem Tag spricht auch ihr Mann, Reto Hug, früher selbst Triathlet von Weltklasseformat, und der von sich sagt, er überlasse das Rampenlicht lieber seiner Frau. Noch ein Zeichen der Einigkeit, über das Spirig sagt, es habe sie berührt. Es hat geholfen, um die ganze Unsicherheiten und Fragen, die durch die Verschiebung der Olympischen Spiele aufgekommen sind, zu klären. Bis Ende August unterstützte eine Teilzeitnanny die Familie in der Betreuung der Kinder, dazu hatten sie am Trainingsstützpunkt in St. Moritz eine Wohnung gemietet. Nichts wurde dem Zufall überlassen, alles war perfekt geplant. Auch die dritte Schwangerschaft, die ihr wichtiger war als die sportlichen Ambitionen. Im April 2019 kam Sohn Alexis zur Welt. Kurventraining mit Radprofi Michael Albasini Nun bleibt sogar Zeit, um an Details zu feilen. Schon jetzt haben Spirig und ihr Trainer eine klare Vorstellung davon, wie das Rennen im Sommer 2021 ablaufen wird. Im Schwimmen werde sich eine Sechsergruppe absetzen, zu der sie nicht gehöre. Auf dem Rad will sie die Konkurrentinnen einholen, und vielleicht sogar abhängen. Die Strecke ist flach, aber kurvig. Deshalb hat Spirig Radprofi Michael Albasini angefragt, um mit ihr an der Technik zu feilen. Spirig sagt: Obwohl ich so lange schon Triathlon mache, stelle ich mir noch immer die Frage: ‹Wie kann ich noch besser werden?›