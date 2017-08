Die deutsche Zeitung «Kicker» berichtet ebenfalls am Montag, dass der Brasilianer heute Dienstag seinen Medizintest beim französischen Klub absolvieren soll. Die Überprüfung sollte in Katar vonstatten gehen.

Am Dienstagmorgen schreibt jedoch die Zeitung Mundo Deportivo, dass Neymar nach Brasilien fliegt. Der Stürmer habe immer noch Zweifel und wolle deshalb im Kreise seiner Familie über seine Zukunft nachdenken.

Weshalb will Neymar wechseln?

Angeblich hat Neymar es satt, im Schatten von Lionel Messi zu stehen. Statt selbst der Starstürmer zu sein, war er in der vergangenen Saison mehr und mehr «nur» der Vorbereiter von Messi und Suarez. Das Fass zum Überlaufen brachte angeblich das unglaubliche Comeback Barcelonas gegen PSG in der vergangenen Champions League. Neymar soll sauer gewesen sein, dass in den Medien Messi als Held dargestellt wurde und nicht er. In der französischen Hauptstadt erhofft er sich eine grössere Rolle.