Nevin Galmarini

Snowboarder Nevin Galmarini durfte in seiner eindrücklichen Karriere mehrere Erfolge feiern. Nach Olympia-Silber 2014 in Sotschi liess der Bündner eine Goldmedaille an den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang folgen. Hinzu kommen unter anderem der Gewinn des Gesamtweltcups (2018), eine WM-Bronzemedaille (2017) sowie sieben Schweizer-Meister-Titel im Parallel-Riesenslalom. Bei seinen vierten und letzten Olympischen Spielen 2022 in Peking wurde Galmarini 21. in seiner Paradedisziplin.

Privat ist Nevin Galmarini verheiratet und hat zwei kleine Kinder. Er lebt mit seiner Familie im Kanton Solothurn. Im Januar hat Galmarini seinen Master im Bereich Business Administration/Innovation Management abgeschlossen.