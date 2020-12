Neun-Tore-Spektakel in Rapperswil: Dem EV Zug gelingt eine verrückte Wende und ringt die Lakers nieder

Was für eine verrückte Schlussphase! 23 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit nimmt EVZ-Trainer Dan Tangnes ein Time-Out, redet den Spielern ins Gewissen und gibt taktische Anweisungen. Diese schienen gefruchtet zu haben, denn Sekunden später trifft Ryan McLeod zum 4:4-Ausgleich. In der Verlängerung besiegelt Grégory Hofmann den Sieg gegen tapfer kämpfende Rapperswil-Jona Lakers.

«Wahnsinn», kommentierte Tangnes mit einem breiten Grinsen den bereits siebten Sieg auf fremdem Eis. «Wir wissen, dass es kein gutes Spiel von uns war. Aber ich bin stolz auf die Mannschaft, wie sie bis zum Ende an den Sieg geglaubt hat.» Der Trainer sprach von einem funktionierenden Kollektiv. «Es braucht eine Winner-Mentalität, wenn man solche Spiele gewinnen will.»

Vierte Sturmlinie lässt Taten sprechen

Stürmer Sven Senteler sprach von einem Kraftakt. «Wir haben Charakter gezeigt, die Moral ist intakt, das stimmt mich positiv.» Nachdem der EVZ seit der letzten Partie erneut eine Woche Pause hatte, «war es nicht einfach, wieder den Rhythmus zu finden», so Senteler. Bereits vor der Partie hatte er gewarnt, den Gegner auf die leichte Schulter zu nehmen. «Das letzte Spiel gegen Rappi war ein zäher Kampf. Wir müssen auch mal ein dreckiges Tor erzielen.»

Doch von wegen dreckige Zuger Tore: Die 2:0-Führung durch Jérôme Bachofner (3.) und Yannick-Lennart Albrecht (7.) waren lehrbuchmässig herausgespielte Tore. Mit Bachofner und Albrecht waren es zwei Stürmer aus der vierten Sturmlinie, die ihre Farben früh in Front brachten. Auch ansonsten trat diese Formation rund um Bachofner, Albrecht und Thürkauf oftmals mit guten Offensivaktionen in Erscheinung. Zu diesem Zeitpunkt hätten es wohl nur die wenigsten Beobachter für möglich gehalten, dass die Begegnung noch eine verrückte Wendung nehmen sollte.

«Zrugg zu Stehplätz, Gästefans und Fanmaterial. Kei Registrierig und ID-Scan» stand auf einem Banner, den die Lakers-Fans nach dem Startdrittel in der St. Galler Kantonalbank Arena ausrollten. Die Botschaft war klar: Man wünscht sich eine lebhaftere Stimmung in den Eishockeystadien. Nicht nur die tiefen Temperaturen in der Halle, auch die Darbietung ihrer Mannschaft im ersten Spielabschnitt konnte die Gemütslage der 50 Besucher nicht erwärmen.

Ist denn schon Weihnachten?

Aber die Ostschweizer gaben nicht so schnell klein bei. In Überzahl konnte das Heimteam durch Stürmer Marco Lehmann (27.) verkürzen. Umgekehrte Vorzeichen eine Minute später: Der eben genannte Lehmann musste auf die Strafbank. Ein kluges Zuspiel von Zugs Topskorer Jan Kovar verwertete Doppeltorschütze Hofmann (29.). Doch wiederum Lehmann (31.) brachte sein Team auf 2:3 heran.