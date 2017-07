Die Schlüsselmomente im Cup

2014 wird Paulo Sousa Trainer beim FC Basel und beordert eine Handvoll U21-Junioren in den Trainingsalltag, darunter Cani. «Sousa war beeindruckend. Er hat uns gesagt: Fussballerisch seid ihr Jungen alle top. Jetzt müsst ihr lernen, wie Männer zu spielen.» Als der Portugiese ein Jahr später weiterzieht, schielt Cani nach der Angewöhnungszeit auf einen Platz im Profikader. Vergebens. Urs Fischer schickt die meisten Jungen wieder in die U21 und lässt ausländische Profis verpflichten. «Das war im ersten Moment eine grosse Enttäuschung. Als Fussballer will man immer das Maximum», sagt Cani rückblickend. Mit der Zeit realisiert er, dass eine jahrelange Ausbildung in der besten Schweizer Nachwuchsschmiede nicht automatisch auch einen Stammplatz beim FCB bedeutet. Dass er aber dank des exzellenten Rufs von in Basel geförderten Spielern einen Vorteil hat gegenüber all den Junioren von kleineren Klubs, die ebenfalls ins Profigeschäft drängen.

Schon damals denkt Cani daran, sich ausleihen zu lassen, entscheidet sich jedoch wegen seines immer noch sehr jungen Alters dafür, zu bleiben. Bis im vergangenen Winter der damalige Winterthur-Coach Sven Christ (heute FCA-Nachwuchschef) anfragt und sich Cani sagt: «Ich muss jetzt in den Männerfussball, in der U21 stagniere ich.» In dem halben Jahr auf der Schützenwiese lernt er, was es heisst, Fussball zu arbeiten, und erlebt im Cup gegen YB und Basel zwei Schlüsselspiele für die weitere Karriere: «Gegen YB traf ich im Penaltyschiessen, der Druck war riesig. Und gegen Basel habe ich erst nicht gespielt, bin dann reingekommen und habe ein Tor gemacht. Im Fussball sind Enttäuschung und Jubel sehr nah.»