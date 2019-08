Am Wochenende ist die Premier League in die neue Saison gestartet. Arsenal London besiegte Newcastle 1:0. Mitten drin: Granit Xhaka. Der Schweizer durfte die Captainbinde tragen. Und hat damit einen Stellenwert wie zuvor noch kein Schweizer in der besten Liga der Welt. Überhaupt läufts bei Xhaka gerade rund, wird doch der 26-Jährige bald zum ersten Mal Vater.