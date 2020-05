Nayla Stössel nach der Absage des CSIO St.Gallen: «Wir hatten Glück im Unglück»

Ende Mai 2013 regnete es in Strömen. Der Boden im Gründenmoos in St.Gallen war aufgeweicht. Kaum ein Pferdetransporter kam mehr ohne Hilfe eines Traktors vom schlammigen Platz. Für Nayla Stössel war es damals ihr erster CSIO St.Gallen als OK-Präsidentin. Und es geschah, was vorher in Jahrzehnten nie passierte: Sie musste die Grossveranstaltung aufgrund der Wassermassen frühzeitig abbrechen, die Reiter und Besucher nach Hause schicken. «Das war mein bisher schwierigster Moment als Präsidentin», erzählte sie Jahre später in einem Interview. Heute sagt sie im Telefongespräch:

Damals hätte ich nie gedacht, dass ich nur sieben Jahre später schon wieder einen Anlass absagen muss.

Doch in diesem Jahr ist vieles anders als sonst. Und so kam mit der Coronapandemie auch die Absage des CSIO St.Gallen 2020. Bereits Anfang April gab das OK bekannt, dass der Grossanlass in diesem Jahr nicht durchgeführt werden wird. «Reiter, Sponsoren und Aussteller wollten Gewissheit haben», so Stössel. Dennoch fiel die Absage nicht leicht. «Wir haben uns ein Jahr darauf vorbereitet, deshalb ist es schmerzlich und bitter.» Stössel sagt aber auch: «Wir hatten Glück im Unglück.»

Sponsoren geben grünes Licht für 2021 2013 musste eine laufende Veranstaltung abgebrochen werden. «Nun standen wir zwar in den Startlöchern, hatten jedoch noch nicht mit der Ausführung der Pläne begonnen», sagt Stössel. Die Zeltstadt und der Reitplatz werden jeweils erst fünf Wochen vor dem Event aufgebaut. So hatten bei der Absage die Arbeiten noch nicht begonnen. «Deshalb ist der Schaden für uns überschaubar», sagt Stössel. Genaue Zahlen will sie nicht nennen. Auch über die Zukunft des CSIO St. Gallen kann sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht viel sagen. Denn vieles ist noch unsicher. Noch weiss man nicht genau, wie die Folgen der Pandemie für die Wirtschaft sein werden. Auch für den CSIO St.Gallen ist das entscheidend. Der Event wird hauptsächlich durch Sponsorengelder finanziert; Eintritte und Festwirtschaft sind deutlich kleinere Posten im Budget. Das war auch im Jahr 2013 ein Vorteil, als aufgrund des Wetters weniger Besucher kamen – und die Veranstaltung schliesslich abgebrochen werden musste. Um sich vor solchen Verlusten zu schützen, arbeitete der CSIO St.Gallen anschliessend mit Rückstellungen – nicht mit einer entsprechenden Versicherung. Eine solche werde zwar laufend geprüft, sei jedoch nicht ganz günstig.

Mit unseren bedeutendsten Sponsoren haben wir glücklicherweise weiterlaufende Verträge.