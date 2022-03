NAtionalmannschaft Tag 1 im Trainingslager: Dunkle Wolken, ein bisschen Yoga – und Captain Xhaka fehlt bereits wieder Die Schweizer Fussballer bereiten sich in Marbella auf die Testländerspiele gegen England und den Kosovo vor. Trainer Murat Yakin setzt dabei auch auf Yoga.

Andy Mueller

Schon am ersten Tag des Nati-Trainingslagers ziehen dunkle Wolken auf. Wobei das nur wörtlich gemeint ist. Als die Spieler auf dem wunderbar präparierten Platz ihre erste Trainingseinheit abhalten, kommt das Donnergrollen immer näher. Noch aber blieben die Schweizer vom Regen verschont. Das dürfte sich in den kommenden Tagen aber ändern. Das schöne Wetter ist in der Schweiz geblieben.

An der guten Laune im Team ändert das nichts. Die eine Hälfte der Spieler betrieb nach der Anreise im Hotel aktive Regeneration. Die andere bestritt auf dem Trainingsplatz eine erste Übungseinheit. Auch Trainer Murat Yakin wirkte ab und an mit – und hatte sichtlich Spass.

VIel Spass mit dem Ball: Nati-Trainer Yakin. Andy Mueller

Es ist das erste Mal in der Ära von Yakin, dass ein Zusammenzug ansteht ohne ein Spiel mit entscheidendem Charakter. Entsprechend legt der Trainer den Fokus nicht nur aufs Fussballerische. Er will auch dem Thema Entlastung und Belastungssteuerung genügend Raum geben. So ist in Marbella unter anderem auch eine Yoga-Lektion geplant (Yakin: «Selbstverständlich macht auch der Trainer mit»)

Das Quartett Okafor, Rodriguez, Sow und Cömert kämpft um den Ball. Andy Mueller

Die Schweiz ist nicht die einzige Mannschaft, die sich in Marbella auf die WM vorbereitet. Auf dem Nebenplatz trainierten die Dänen, die EM-Halbfinalisten 2021. Im Verlauf der Woche soll auch Christian Eriksen noch einrücken. Auch bei den Schweizern fehlt noch ein prominenter Name: Captain Granit Xhaka. Er musste seine Anreise krankheitsbedingt um einen Tag verschieben. Es soll sich dabei aber um einen Magen-Darm-Infekt handeln, an dem etliche Arsenal-Spieler leiden – und eher nicht um Corona. Damit sollte den Länderspielen 99 und 100 von Xhaka am Samstag in England und am Dienstag gegen den Kosovo nichts im Weg stehen.