Die Begegnungen der Qualifikation: 2:3; 2:3; 2:3; 5:1.

Die bisherigen Playoff-Serien: Noch keine.

Fazit: Wer hätte das gedacht? Nicht der grosse HC Davos hat in der ersten Playoff-Runde gegen den EHC Biel Heimrecht, sondern die Seeländer. Erstmals seit dem Wiederaufstieg in die NLA vor zehn Jahren gehen die Bieler auf dem Papier also nicht als Aussenseiter in eine Playoff-Serie. Blickt man auf die Formkurve der beiden Kontrahenten in den letzten Wochen, dann bestehen eigentlich kaum Zweifel, wer aus diesem Duell, welches es noch nie in der Playoff-Ära (seit 1986) gegeben hat, als Sieger hervorgeht. Die Bieler haben zwar drei von vier Quali-Duellen gegen den HCD verloren. Aber unter Trainer Antti Törmänen traten sie zuletzt durchs Band überzeugend auf. Im Gegensatz zum Rekordmeister, der händeringend nach Konstanz und vor allem seiner Form sucht.

Tipp: Die EHC Biel zieht mit 4:2-Siegen in die Halbfinals ein.