Was bedeutet das punkto Spielermaterial?

Uns war bewusst, dass wir vor allem in der Verteidigung zu viele leichte und kleine Spieler hatten. Deshalb haben wir heuer diesbezüglich mehr auf den körperlichen Aspekt geschaut und auf grosse, kräftige Spieler gesetzt.

Gingen Sie selber als Headcoach auch über die Bücher?

Als Trainer muss man sich ständig hinterfragen und ein Stück weit auch neu erfinden. Nach einem Misserfolg, wie bei uns an der letzten WM, muss man sowieso alles analysieren. Ich habe viel mit meinem Hockeyumfeld gesprochen, reflektiert und versucht herauszufinden, was die Mannschaft braucht.

Wie wichtig ist die Tatsache, dass Sie im Gegensatz zur letzten Saison nun ein ganzes Jahr Zeit hatten,

sich auf die WM vorzubereiten?

Ich fühle mich deutlich ruhiger. Letztes Jahr war alles sehr hektisch. Ich merke, welche Vorteile es hat, wenn man schon im Sommer mit den Spielern reden und seine Ideen vermitteln kann. Viele Fragen waren schnell beantwortet. Ich brauche diese Ordnung, diese Klarheit, damit ich gut funktioniere.

Auf dem Posten der Assistenztrainer gab es markante Mutationen. Felix Hollenstein und Reto von Arx wurden durch Tommy Albelin und Christian Wohlwend ersetzt. Welche Rolle spielen diese Wechsel?

Wir hatten schon im letzten Jahr ein sehr gutes Trainerteam. Leider ist der erwünschte Erfolg ausgeblieben. Nach diesen Wechseln sind die Rollen innerhalb des Coaching-Staffs nun noch spezialisierter.

Wie muss man sich das vorstellen?

Tommy Albelin war ein langjähriger NHL-Verteidiger. Das Unterzahlspiel ist sein Business. Er war diesbezüglich schon als Spieler bei den New Jersey Devils ein Spezialist. Er bringt da ein extremes Wissen und Know-how ins Team und ist zudem ein beruhigendes Element. Christian Wohlwend ist als U20-Nationaltrainer das Bindeglied zu den jungen Spielern, die wir laufend in die Nati einbauen wollen. Er ist eher der emotionale Typ. Dazu haben wir heuer erstmals einen Goalietrainer dabei, was während eines WM-Turniers ebenfalls ausschlaggebend sein kann. Auch im Off-Ice-Bereich haben wir in physischen und mentalen Belangen Fachleute involviert. Es gab also viele Veränderungen. Die waren auch nötig.

