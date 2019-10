Stephan Lichtsteiner ist keiner, der im Gespräch kritischen Fragen ausweicht. So war er nie. Sportlich stellt er sich jeder noch so schwierigen Herausforderung. So war er immer. Eine letzte im Schweizer Nationalteam wird sein, wie (lange) es mit ihm weitergeht.

In seinem Kreis war der 105-fache Internationale zuletzt in der EM-Qualifikation im März. An diesem Nachmittag sitzt Kevin Mbabu an einem anderen Tisch und gibt ebenfalls Interviews. Der 24-Jährige gilt auf der rechten Defensivseite als der Nachfolger von Lichtsteiner, noch hängen aber bedeutend mehr Journalisten an den Lippen des 35-jährigen Captains der Schweizer. Doch der Zahn der Zeit nagt.

Waren Sie überrascht, dass Trainer Vladimir Petkovic Sie nach über einem halben Jahr Pause wieder für die Schweiz aufgeboten hat?

Ich habe nicht mit einem Aufgebot gerechnet, aber überrascht war ich nicht. Ich habe ja immer gesagt, dass ich bereit bin, wenn es mich braucht. Auch fühle ich mich ganz normal wie bei all den anderen Zusammenkünften, die ich erlebt habe. Unterdessen bin ich einfach in einem Alter, in dem es nicht mehr lange weitergehen wird. Das ist ein normaler Schritt, zu dem jeder Spieler irgendwann hinkommt. Der Trainer muss sich ebenfalls darauf einstellen. Weil ich früher einfach jünger war, gab es um meine Nominationen nie Diskussionen.

Nerven Sie diese Diskussionen um Ihr Alter?

Nein. Das ist normal, auf das kannst und musst du dich vorbereiten. Wenn ich heute schlecht spiele, heisst es halt, dass ich zu alt bin. Das gehört dazu. Im Alter ändert sich ja auch vieles, du bist jeden Tag noch mehr gefordert. Ich wollte das ja auch, sonst wäre ich schon längst zurückgetreten. Solange ich Spass habe, werde ich das auch weiter so machen. Ich habe eigentlich alles erreicht, was ich mir vorgenommen habe. Dass ich als bald 36-Jähriger noch das Level für das Schweizer Nationalteam habe, einem Team der Top 15 der Welt, ist jedenfalls ein Leistungsausweis und macht mich stolz.

Ist der Rekord von Heinz Hermann mit 118 Länderspielen für Sie noch ein Thema?

Es ist nicht unbedingt ein Ziel, das ich verfolge. Ich habe eventuell noch ein paar Monate oder Jahre, die ich geniessen möchte. Ohne mich auf all diese Rekorde zu konzentrieren. Wenn ich es schaffe, ist es schön. Wenn nicht, bricht keine Welt zusammen.

Im September entstand um den indisponierten Xherdan Shaqiri sowie wegen Ihrer Nichtnominationen grosse Polemik. Sie hatten dabei die Aussensicht.

Es war viel los, ja. Das ist ein Teil des Spiels. Es gibt immer Dinge von Draussen, die an die Türe der Mannschaft klopfen. Es war keine einfache Zeit, doch sie musste diese Dinge beiseiteschieben und hat dies gut gemacht. Aber es war schon ein bisschen viel Trubel, immer und immer wieder kamen dieselben Fragen, obwohl viele Dinge bereits geklärt waren. Deshalb war es schon auch sehr mühsam. Sogar ich, der nicht dabei war, musste viele Gespräche in der Öffentlichkeit führen. Shaqiri hat im Nationalteam immer gute Leistungen gezeigt, ist als Spieler und Mensch für uns wichtig. Ich hatte nie das Gefühl, dass es da ein Problem gibt, wirklich nie. Jetzt wollen wir nicht mehr gross darüber reden, um weiterhin konzentriert zu bleiben.

Sie erkennen Brandherde auf und neben dem Platz früh. Wäre es nicht gerade deswegen wichtig gewesen, dass Petkovic Sie immer aufgeboten hätte?

Ich sehe das nicht so. Die Arbeit, die auch ohne mich gemacht wurde, war gut.

In jener Phase gab es das vielkritisierte 1:1 in Irland. Wie haben Sie das Spiel gesehen?

Der Punktgewinn in Irland war okay, natürlich wäre es ideal gewesen, das 1:0 über die Runden zu bringen. Wenn eine Mannschaft wie die Iren mit hohen Bällen den Ausgleich sucht, kannst du nicht immer alles verteidigen. Dennoch war es eine gute Leistung und ein guter Punktgewinn.

Es gab Stimmen, die sagten, mit Ihnen wäre der Ausgleich nicht passiert.

Das muss nicht sein. Ich war auch schon auf dem Platz, als wir gegen Island 4:1 führten. Und am Ende stand es 4:4. Man darf den Ausgleich der Iren nicht dramatisieren. Aber das Spiel ist Geschichte. Wir sind in Form. Fokussieren wir uns doch nicht auf das, was war, sondern auf das, was kommt.

Sie sind offiziell der Captain des Teams. Fühlten Sie sich in der Phase der Nichtbeachtung und bis heute stets als der Mann mit der Binde?

Die Hierarchie ist klar, die war immer so. Ich hatte nie ein Problem damit, wenn ich dabei bin und nicht Captain bin, oder wenn ich nicht dabei bin und ein anderer Captain ist. Ich war lange in der Nationalmannschaft dabei, auch ohne die Binde. Wichtig ist, dass man trotzdem Verantwortung übernimmt.

Sie wollen gar nicht mehr Captain sein?

Doch, nicht mehr wollen habe ich nicht gesagt. Es spielt einfach keine Rolle, wer Captain ist. Ich habe immer gesagt, wir haben mehrere grosse Persönlichkeiten im Team. Aber die Hierarchie war immer klar. Nur muss ich sagen, dass es langsam mühsam wird, die gleiche Frage immer und immer wieder zu beantworten. Ich habe es kommuniziert, wir haben es kommuniziert, jetzt ist es auch mal gut! Jetzt sollten auch die Journalisten die Frage nach der Hierarchie verstanden haben.