Nächste Medaille Nikita Ducarroz holt Bronze im BMX-Freestyle! Nikita Ducarroz sorgt im BMX-Freestyle-Wettbewerb für die nächste Schweizer Medaille. Sie gewinnt Bronze.



Nikita Ducarroz gewinnt Bronze im BMX-Freestyle

Laurent Gillieron / KEYSTONE

Die Medaillenfestspiele der Schweizer Delegation bei den Olympischen Spielen in Tokio gehen weiter. Die 24-Jährige Nikita Ducarroz gewinnt in der neuen Disziplin BMX-Freestyle Bronze. Gold geht an die Britin Charlotte Worthington, Silber an die US-Amerikanerin Hannah Roberts.



Die BMX-Fahrerinnen absolvieren je zwei Läufe über 60 Sekunden, in denen es gilt, möglichst fehlerfrei so viele verschiedene Tricks wie möglich zu zeigen. Bewertet werden schliesslich Schwierigkeitsgrad, Kreativität, Ausführung und Höhe. Im Gegensatz zur Qualifikation kam im Final nur der bessere Run in die Wertung.



Die Spannung war unerträglich. Nikita Ducarroz musste nach ihrem Sturz im zweiten Lauf warten, ob die Amerikanerin Perris Benegas noch an ihr vorbeiziehen und sie vom Podest verdrängen würde. Es dauerte Minuten, bis die fünf Kampfrichter ihr Urteil gefällt hatten. Dann die Erlösung aus Schweizer Sicht: Ducarroz bleibt dank ihres ersten Laufs um hauchdünne 0,7 Punkte vor der Amerikanerin: 89,20 gegenüber 88,50. Bronze für Nikita Ducarroz! Gold gewinnt dank eines perfekten zweiten Laufs die Britin Charlotte Worthington, die damit noch die amerikanische Favoritin Hannah Roberts überholte.

Im Juni hatte Nikita Ducarroz bei den Weltmeisterschaften in Montpellier Silber gewonnen, 2019 hatte sie im Gesamtweltcup Rang 4 belegt und sich im Gesamtweltcup 5. Rang klassiert. Dass in Tokio mit ihr zu rechnen sein wird, hatte sie in der Qualifikation mit zwei Läufen von über 83 Punkten untermauert und mit dem Durchschnittswert von 83,55 Punkten im Feld der neun Starterinnen den dritten Platz belegt.