Roger Federer bringt das Team Europa mit seinem Sieg gegen den Australier Nick Kyrgios gegen das Team World wieder in Führung.

Es war Federers erster Einzel-Einsatz am diesjährigen Laver Cup und ein spektakuläres Duell.

Federer gewann vor 17'000 Zuschauern in der Genfer Palexpo-Halle mit 6:7 (5:7), 7:5, 10:7. Damit sorgte der Basler mit den zwei Punkten für den Sieg dafür, dass Team Europa wieder in Führung ging. Zuvor hatte der Deutsche Alexander Zverev gegen den Amerikaner John Isner verloren und so das 3:3 kassiert.