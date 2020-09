Nach YB's Europa-Debakel verabschiedet sich der Schweizer Fussball in die Bedeutungslosigkeit

Jean-Pierre Nsame, 32 Tore in der letzten Saison, eine Naturgewalt und der nächste Eroberer der grossen Welt des Fussballs. Christian Fassnacht, aufregend. Michel Aebischer, der neue Toni Kroos. Fabian Lustenberger, unbestrittener Leader und Antreiber. Miralem Sulejmani, ein grosser Name für grosse Spiele. Und so weiter. Hochpoliertes YB. Dreimal hintereinander Meister, eine Macht im Schweizer Fussball. Aber europäisch degradieren sich die Berner zum Nonvaleur.

Letzte Saison schieden die Berner gegen Roter Stern Belgrad aus. Wie Midtjylland untalentierter und billiger, aber williger als YB. Das gibt zu denken. Schliesslich gilt YB in der Schweiz als Vorzeigeklub schlechthin. Mit einer Vorzeigeführung und einer Vorzeigemannschaft. Aber was in der Schweiz vorzeigbar ist, reicht schon im Vergleich mit Klubs aus Ländern, denen wir uns leicht überlegen fühlen, nicht mehr. Wenn dieses YB das beste ist, was der Schweizer Klubfussball zu bieten hat, muss man sich ernsthaft Sorgen machen.

Leider verdichten sich die Anzeichen, dass man das Wankdorf in eine Komfortzone umwandelt. Es scheint, als genüge man sich, Schweizer Meister zu werden, was bei den wirtschaftlichen Vorteilen gegenüber der Konkurrenz nun wirklich keine Meisterleistung ist. Allein, dass YB letzte Saison vom FC St. Gallen ernsthaft bedrängt worden ist, lässt auf eine – wohlwollend formuliert - mässige Performance schliessen. Schliesslich sind die Ostschweizer jünger, unerfahrener, vor allem haben sie etwa viermal weniger Geld zur Verfügung als die Berner. Ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Aber wenn es sich den höheren Hindernissen nicht anpassen kann, fehlt die Klasse und die Leistungsbereitschaft.

Grosse Chance verspielt

Dabei wurde in Dänemark um einen enorm hohen Einsatz gespielt. Bei einem Sieg stünde nicht nur die Türe zur Champions League weiter offen, – der nächste Gegner Slavia Prag ist keine Übermacht – sondern man wäre im schlechtesten Fall bereits fix für die Europa League qualifiziert. Doch die Bedeutung dieses Spiels schien die Berner irgendwie kalt zu lassen.

Allein Lustenbergers Interview nach der Enttäuschung liess eher darauf schliessen, dass man einen bedeutungslosen Test und nicht das wohl wichtigste Spiel der Saison verlor. Herrschaftszeiten! Da darf es auch mal rumpeln. Das macht die Niederlage zwar nicht erträglicher. Aber wenigstens haben wir das Gefühl, die Protagonisten sind sich der kläglichen Darbietung bewusst. Aber wenn der Captain am Schluss des Interviews noch neckisch in die Kamera zwinkert, könnte man ebenso gut Kuno Laueners «Rang 2 isch au suberi Büez» einspielen.