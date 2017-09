Neuauflage des 2009-Finals gegen Del Potro

Federers Gegner in den Viertelfinals vom Mittwoch ist der Argentinier Juan Martin Del Potro (28, ATP 28), der sich in 3:35 Stunden mit 1:6, 2:6, 6:1, 7:6, 6:4 gegen den an Position vier gesetzten Österreicher Dominic Thiem (24, ATP 8) durchsetzt. Dabei holt der US-Open-Sieger von 2009 (Final-Erfolg gegen Federer) im vierten Satz einen 2:5-Rückstand auf und wehrt zwei Matchbälle ab. Es ist erst das zweite Mal überhaupt, dass der 28-Jährige einen 0:2-Satzrückstand drehen kann. Federer hat 16 der 21 Duelle gegen Del Potro gewonnen.

Damit trennt Federer und Nadal, die beiden Erzrivalen und Dominatoren des Jahres, nur noch je ein Sieg vor dem ersten Duell bei den US Open. Bei allen Grand-Slam-Turnieren haben sich die beiden schon mehrfach auch im Final gemessen, aber noch nie in New York. Nadal sagte vor dem Turnier: «Wenn ich es so weit schaffe, würde ich lieber gegen einen leichteren Gegner als ihn spielen.» Zwar liegt der Schweizer in der Direktbilanz mit 14:23 hinten, hat aber alle drei Duelle in diesem Jahr gewonnen, die letzten beiden jeweils ohne Satzverlust.